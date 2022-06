Mặt trăng “bí ẩn” chứa nhiều khí độc: Khi bốc cháy sẽ ra sao?

Mặt trăng Titan là Mặt Trăng của Sao Thổ, có kích thước lớn hơn so với Sao Thuỷ và khối lượng tương tự như Sao Diêm Vương. Điểm đặc biệt nhất của Titan chính là có bầu khí quyển rất dày.Mới đây các nhà khoa học phát hiện ra mặt trăng Tintan chứa nhiều loại khí dễ cháy gấp hàng trăm lần Trái Đất, đó là khí metan. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bầu khí quyển của Titan có chứa tới 98,44% nitơ. Điều này cũng có nghĩa là Titan trở thành nơi giàu nitơ duy nhất hệ Mặt Trời, ngoài Trái Đất . Bên cạnh đó, các nhà khoa học phát hiện nhiệt độ của Titan là rất thấp, khoảng -180 độ C. Nếu có nhiều metan trên Titan, nó sẽ không tồn tại ở dạng khí, thay vào đó sẽ chuyển thành dạng chất lỏng ở nhiệt độ khoảng -160 độ C. Vì vậy, các nhà nghiên cứu phỏng đoán có rất nhiều hồ metan ở trên Mặt Trăng Titan. Họ cũng phát hiện có rất nhiều điểm nhấp nháy khi quan sát qua kính thiên văn. Đây có khả năng là sự phản chiếu của các hồ hoặc đại dương lỏng. Một trong số đó có thể kể đến hồ Kraken Mare, chiếm 80% chất lỏng trên bề mặt của Mặt Trăng Titan. Theo nhà thiên văn học Valerio Poggiali tại Trung tâm Vật lý Thiên văn và Khoa học Hành tinh của Đại học Cornell, nếu được đặt ở Trái Đất, hồ nước này có diện tích bằng cả năm hồ lớn ở Bắc Mỹ. Titan là một bể chứa khí tự nhiên khổng lồ với hàm lượng khí tự nhiên của có thể gấp hàng trăm lần so với Trái Đất. Do đó, nếu con người có thể tận dụng tốt những nguồn khí này, chắc chắn có thể sẽ giúp ích nhiều hơn cho sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, metan là một loại khí rất dễ cháy. Do đó, dường như Titan cũng có thể được coi là một "quả bom" rất dễ phát nổ. Vậy, liệu một ngày nào đó, nếu lượng khí khổng lồ trên Titan bùng cháy, kết quả sẽ thế nào? Theo các nhà khoa học, khả năng Titan bốc cháy là rất nhỏ. Bởi theo các dữ liệu và phân tích trước đó có thể thấy rằng, thành phần chủ yếu của Titan là nitơ, ngoài ra còn có một số hydrocacbon khác. Tuy nhiên, do không có oxy nên không thể cháy được, ngay cả khi có chứa nhiều khí metan. Ngay cả khi có ngoại lực can thiệp để giải phóng một lượng lớn oxy cho Titan thì cũng không làm cho vệ tinh này ấm lên, bởi nhiệt độ của Titan quá thấp (-180 độ C). Titan có những điều kiện tự nhiên rất giống Trái Đất khi có cả mây, mưa, sông, hồ... và cả các đại dương ở bên dưới bề mặt. Do đó, NASA cũng luôn đặt Titan, vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ lên hàng đầu trong danh sách các mục tiêu quan trọng nhất để tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Rosaly Lopes, một nhà khoa học và chuyên gia cấp cao tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA (JPL) cho biết: "Chúng tôi đang cố tìm hiểu xem sự sống có thể tồn tại ở trên Titan hay không." "Do đó, chúng tôi muốn biết hợp chất nào từ khí quyển xuống bề mặt và sau đó liệu chúng có thể xuyên qua được lớp vỏ băng để xuống đại dương ở bên dưới hay không. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đại dương là nơi có nhiều khả năng hình thành sự sống". Các chuyên gia của NASA cũng đang nghiên cứu về một ý tưởng tàu ngầm và lên kế hoạch phóng con tàu thăm dò này xuống hồ Kraken Mare của Titan vào năm 2030.

