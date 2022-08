Mạch nước ngầm bất ngờ phun cao ở Nhật: Điềm báo gì?

Theo thông lệ hàng năm, ở thành phố Oshamambe (Nhật Bản) sẽ diễn ra lễ hội mùa Hè với các nghi lễ truyền thống ở đền thờ Shinto (Thần đạo) địa phương vào ngày 9/8. Thế nhưng, vào ngày 8/8 năm nay, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra khiến người dân vô cùng hoang mang. Một mạch nước ngầm khổng lồ bỗng nhiên phun rất mạnh ở chính giữa khu rừng thuộc khu đất của đền thờ. Cột nước khổng lồ cao tới hơn 30 mét, kèm theo tiếng động lớn. Cột nước bí ẩn này đã hơn chục ngày nay vẫn phun ra cả ngày lẫn đêm, tiếng thác đổ ầm ầm khiến cư dân xung quanh náo loạn. Khi cột nước cao phun trào, nó cũng tạo ra tiếng gầm như thác nước. Kết quả bài kiểm tra tiếng ồn do Oshamambe thực hiện, có 70 đến 80 decibel gần cột nước, còn trong một ngôi nhà cách đó khoảng 60 mét, tiếng ồn là 60 decibel, tương tự như tiếng ô tô đang di chuyển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của cư dân địa phương. Người dân địa phương kể rằng sáng sớm ngày hôm đó dã nghe thấy tiếng nước “gầm rít” rất mạnh, và khi chạy đến gần khu rừng thì thấy nước đang phun cao hơn cả những ngọn cây xung quanh. Mặc dù một số người coi việc nước phun trào là điềm tốt, báo hiệu sự sung túc, dồi dào, nhưng sự việc này vẫn khiến nhiều người khác lo lắng và coi là điềm xấu. Người dân cảm thấy rằng việc mạch nước phun bất ngờ như vậy như một kiểu ngăn chặn hoặc làm lu mờ lễ hội của họ. Hơn nữa, nước có mùi khá kỳ lạ, không biết trong đó có những chất gì. Sau đó, các nhà khoa học đã đưa ra một lời giải thích. Theo họ, nước được phun từ mạch nước này có nhiệt độ khoảng 20oC, màu hơi xám, khi phân tích mẫu thì thấy có chứa trầm tích. Những yếu tố này gợi ý rằng mạch nước có thể bắt nguồn từ một suối nước nóng bên dưới đền thờ ở Oshamambe. Tuy nhiên, vẫn chưa có lời giải thích cụ thể là tại sao mạch nước lại được phun với tốc độ ấn tượng như vậy. Viện nghiên cứu Hokkaido đã quyết định thực hiện các biện pháp cụ thể, chẳng hạn như bổ sung các tấm cách âm xung quanh cột nước, và có kế hoạch lắp đặt một "bức tường cách âm" cao 20 mét. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng hơn 60 năm trước, khu vực này đã được khoan để lấy tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất và sau đó được chôn lấp, có thể do khí mê-tan và nước ngầm bị đẩy ra ngoài do áp lực cao. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

