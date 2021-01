Lý giải hiện tượng “chết đi, sống lại” dưới góc nhìn khoa học

Một số người cho rằng mình đã thoát ra ngoài cơ thể hoặc nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Thực chất, những điều này đang tuân theo thuyết về cơ học lượng tử. Stuart Hameroff, tiến sĩ vật lý đưa ra giả thuyết rằng, ý thức của con người xuất phát từ vi cấu trúc hình ống trong tế bào não. Rất nhiều người khỏe mạnh trên thế giới từng nhìn thấy bóng người lướt qua tầm mắt rồi lập tức biến mất. Họ tin đó là linh hồn của người đã chết hoặc ma quỷ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học, khi bộ não hoạt động bất thường, nhiều người khỏe mạnh và tâm thần phân liệt bắt gặp bóng ma và các sinh vật khác như người ngoài hành tinh... Bàn cầu cơ là một trò chơi tâm linh phổ biến được những người mê tín dùng để giao tiếp với linh hồn. Những người chơi sẽ cùng đặt tay lên đĩa, chén, bát hay một mảnh gỗ, linh hồn sẽ trả lời bằng cách di chuyển mảnh gỗ sang các con chữ trả lời. Người ta thường nghe thấy tiếng gió gào thét hoặc tiếng bước chân rùng rợn trong các ngôi nhà được cho là bị ma ám. Nguyên nhân gây nên những hiện tượng huyền bí đó là do những cơn gió mạnh thổi vào các bức tường trong ngôi nhà tạo ra những âm thanh tần số thấp đưới 20Hz. Có một số người được cho là có năng lực đặc biệt có thể kết nối với những người đã chết. Họ nói rằng có thể nghe được âm thanh bí ẩn từ một linh hồn hoặc để linh hồn "nhập" vào thân xác của mình. Một số nhà khoa học đã giải thích hiện tượng trên bằng "thuyết tự động". Không ít người từng gặp trường hợp đột nhiệt cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua lưng và cho rằng có ma xuất hiện. Theo các nhà khoa học, luồng khí lạnh đó xuất hiện thông qua cửa sổ hoặc khe hở nào đó trong ngôi nhà. Dù căn phòng đã khép kín thì khi một khối không khí khô đi vào căn phòng ẩm ướt, khối không khí khô bay dưới thấp sẽ kết hợp với khối không khí ẩm hơn trên trần nhà tạo ra một dòng khí xoáy đối lưu. Những quả cầu sáng chỉ xuất hiện trong các bức ảnh mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường được cho là linh hồn của những người đã chết. Thực chất, đây chỉ là một hiệu ứng quang học kết hợp với ánh sáng đèn flash từ máy ảnh khiến các hạt bụi gần ống kinh được hiện lên, tạo ra các quả "cầu linh hồn". Những người sống trong ngôi nhà này bị ám ảnh bởi đồ đạc di chuyển lung tung, những âm thanh đóng sầm cửa và tiếng bước chân trong phòng trống. Tất cả những cây họ trồng trong nhà đều chết dần, một biểu hiện của nhà bị ma ám. Bí ẩn đã được giải mã khi họ phát hiện ra lò sưởi bị hỏng, khói không thoát được ra ngoài khiến mọi người sống trong căn nhà đó bị nhiễm độc khí carbon momonoside - CO. Tháng 6/2013, hơn 3000 công nhân tại nhà máy may ở Gazipur, Bangladesh đã đình công với mong muốn ai đó hãy làm điều gì đó với con ma trong nhà vệ sinh. Theo họ, một linh hồn giận dữ đã tấn công một công nhân nữ khiến mọi người hoảng sợ. Sau khi trật tự được lập lại, các nhà nghiên cứu cho rằng những công nhân này đã trải qua một hiện tượng tâm lý gọi là cuồng loạn theo số đông. Những người thợ săn ma thường sử dụng các máy đo ion để phát hiện ra bóng ma, bởi theo họ linh hồn can thiệp vào số ion bình thường trong bầu không khí, sự xuất hiện của ion đồng nghĩa với sự xuất hiện của bóng ma. Tuy nhiên, thực chất, ion tạo ra do bức xạ mặt trời có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của con người.

