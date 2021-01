Lý do những chiếc thẻ Pokemon được "săn" với giá tiền tỷ

Thẻ Pikachu Illustrator là chiếc thẻ bài hiếm và đắt nhất. Chiếc thẻ này được trao tặng cho người thắng cuộc của giải thi CoroCoro Comic Illustration vào 1998, vậy nên chỉ có một vài tấm thẻ tồn tại trên toàn thế giới. Những chiếc thẻ này có giá trị ít nhất 1 tỉ đồng và đã được bán với giá trên 4,5 tỉ đồng.Thẻ Shadowless Holographic Charizard phiên bản đầu không có bóng của nhân vật trên hình. Phiên bản đầu tiền của holographic Charizard có thể có giá lên tới trên 1 tỉ đồng, hoặc thậm chí còn hơn nếu ở trong điều kiện tốt. Thẻ Magikarp Đại học Tamamushi chỉ có tầm 30 đến 100 tấm thể này được sản xuất, tấm thẻ này chiễm trệ ngồi lên vị trí thứ ba. Nhà sản xuất ra mắt tấm thẻ lần đầu vào 1998 ở một hội thảo Pokemon, và cho tới hiện giờ, có giá trị lên tới hớn 600 triệu đồng. Mỗi năm tại Giải vô địch TCG thế giới, ban tổ chức ra cho ra mắt thẻ Trainer và chỉ trao tặng cho những người thắng cuộc. Bởi vì chỉ có 1 chiếc thẻ duy nhất được trao tặng mỗi năm, nên nó còn hiếm hơn những chiếc thẻ khác được nhắc tới ở trên nữa. Thẻ 2005 EX Deoxys #107 Rayquaza Gold Star Holo PSA 10 Gem: Rayquaza là một trong những Pokemon mạnh nhất, và đặc biệt đã nhận được kha khá sự quan tâm sau khi được dùng làm linh vật cho trò Pokemon Emerald. Thẻ Holo Victory Orb - Giải đấu mùa hè Nhật: Top 3 người thắng ở mỗi độ tuổi ở Giải đấu mùa hè năm 2005 được nhận một tấm thẻ như thế này. Thẻ chỉ được trao vào giải đấu của đúng một năm đấy, nên không có nhiều phiên bản tồn tại trên thị trường. Có người gần đây đã bán thẻ bài này với giá hơn 350 triệu đồng! Thẻ Black Star Promo Holo Ishihara GX: Ở tiệc sinh nhật 60 tuổi của Tsunekazu Ishihara, tầm 30 tấm thẻ này đã được phát, và rất hiếm khi được mang bán trên thị trường, nên bạn biết rồi đấy, nó rất đáng giá! Những chiếc được bán đã có giá lên tới gần 300 triệu đồng. Thẻ Pikachu Vàng 24K Ginza Tanaka Nhật - Kỉ niệm 20 năm: Những chiếc thẻ này chỉ được bán trong vòng 20 ngày, có nghĩa là không thể nào lại có số lượng nhiều được. Mỗi tấm thẻ được làm từ 11g vàng 24K, và được sản xuất để như đồ trang trí, không phải để chơi. 2002 Expedition For Position Only Charizard Card: Công ty Pokemon đã tặng những tấm thẻ này cho nhân viên, và trên lý thuyết không bao giờ có ý định bán cho người chơi thông thường. Nhưng có vẻ, ít nhất một người nhân viên đã giữ được bao bì gốc, và bán cho những người sưu tầm nhiều năm sau. Thẻ Raichu ra mắt sớm: Chỉ có tầm 10 đến 15 tấm thẻ Raichu được phát hành trên toàn cả thế giới, có nghĩa là việc tìm được sẽ rất là khó, và mua nó sẽ càng tốn nữa. Một thẻ Raichu phiên bản ra mắt sớm có giá tầm hơn 230 triệu đồng. Giải đấu Phụ huynh/Con Kangaskhan: Vào tháng Năm 1998, có một giải đấu đặc biệt Phụ huynh cùng Con đã diễn ra, và ở đó, có một thẻ đặc biệt được trao tặng chỉ cho những người chơi giỏi nhất. Bởi vì chiếc thẻ này chỉ được phát ở đúng một sự kiện như vậy, nên rất nhiều nhà sưu tầm rất coi trọng chiếc thẻ này và có thể trả tới 230 triệu đồng! Giải vô địch thế giới Nhật Bản 2010 - Thẻ Master Key Trophy: Mỗi năm, những người giỏi nhất trong giới chơi Pokemon sẽ tụ họp tại Giải vô địch để thi đấu cho giải thưởng, tiền, và đương nhiên, danh hiệu. Giải vô địch 2010 được tổ chức tại khách sạn Hilton ở Làng Waikoloa, Hawaii, và giới hạn chỉ có 36 người thi được nhận tấm thẻ này, khiến cho nó trở thành một trong những chiếc thẻ hiếm nhất hiện nay. Charizard phiên bản đầu: Có một vài phiên bản đời đầu của thẻ Charizard, và tất cả chúng đều rất có giá trị. Đặc biệt, phiên bản đầu của Charizard Đức có tên Glurak đã được bán với giá gần 220 triệu đồng, và chắc chắn là tấm thẻ được tìm nhiều nhất trong những phiên bản đầu của Charizards. Shadowless Holographic Blastoise phiên bản đầu: Những chiếc thẻ có hình nhân vật bị in thiếu bóng do lỗi thường rất là hiếm, và vì vậy nên có giá trị lớn! Blastoise không phải là chiếc thẻ thiếu bóng đắt nhất, nhưng khi ở trong tình trạng tốt, có thể có giá lên tới 230 triệu đồng. Thẻ Tropical Mega Battle: Từ 1999 đến 2001, có một giải đấu thường niên TCG xảy ra ở Honolulu, Hawaii, được gọi là Pokemon Tropical Mega Battle. Vào mỗi năm sẽ chỉ có tầm 50 người chơi TCG, nên thẻ bài giải thưởng được phát ở những sự kiện này cực kì hiếm.

Thẻ Pikachu Illustrator là chiếc thẻ bài hiếm và đắt nhất. Chiếc thẻ này được trao tặng cho người thắng cuộc của giải thi CoroCoro Comic Illustration vào 1998, vậy nên chỉ có một vài tấm thẻ tồn tại trên toàn thế giới. Những chiếc thẻ này có giá trị ít nhất 1 tỉ đồng và đã được bán với giá trên 4,5 tỉ đồng. Thẻ Shadowless Holographic Charizard phiên bản đầu không có bóng của nhân vật trên hình. Phiên bản đầu tiền của holographic Charizard có thể có giá lên tới trên 1 tỉ đồng, hoặc thậm chí còn hơn nếu ở trong điều kiện tốt. Thẻ Magikarp Đại học Tamamushi chỉ có tầm 30 đến 100 tấm thể này được sản xuất, tấm thẻ này chiễm trệ ngồi lên vị trí thứ ba. Nhà sản xuất ra mắt tấm thẻ lần đầu vào 1998 ở một hội thảo Pokemon, và cho tới hiện giờ, có giá trị lên tới hớn 600 triệu đồng. Mỗi năm tại Giải vô địch TCG thế giới, ban tổ chức ra cho ra mắt thẻ Trainer và chỉ trao tặng cho những người thắng cuộc. Bởi vì chỉ có 1 chiếc thẻ duy nhất được trao tặng mỗi năm, nên nó còn hiếm hơn những chiếc thẻ khác được nhắc tới ở trên nữa. Thẻ 2005 EX Deoxys #107 Rayquaza Gold Star Holo PSA 10 Gem: Rayquaza là một trong những Pokemon mạnh nhất, và đặc biệt đã nhận được kha khá sự quan tâm sau khi được dùng làm linh vật cho trò Pokemon Emerald. Thẻ Holo Victory Orb - Giải đấu mùa hè Nhật: Top 3 người thắng ở mỗi độ tuổi ở Giải đấu mùa hè năm 2005 được nhận một tấm thẻ như thế này. Thẻ chỉ được trao vào giải đấu của đúng một năm đấy, nên không có nhiều phiên bản tồn tại trên thị trường. Có người gần đây đã bán thẻ bài này với giá hơn 350 triệu đồng! Thẻ Black Star Promo Holo Ishihara GX: Ở tiệc sinh nhật 60 tuổi của Tsunekazu Ishihara, tầm 30 tấm thẻ này đã được phát, và rất hiếm khi được mang bán trên thị trường, nên bạn biết rồi đấy, nó rất đáng giá! Những chiếc được bán đã có giá lên tới gần 300 triệu đồng. Thẻ Pikachu Vàng 24K Ginza Tanaka Nhật - Kỉ niệm 20 năm: Những chiếc thẻ này chỉ được bán trong vòng 20 ngày, có nghĩa là không thể nào lại có số lượng nhiều được. Mỗi tấm thẻ được làm từ 11g vàng 24K, và được sản xuất để như đồ trang trí, không phải để chơi. 2002 Expedition For Position Only Charizard Card: Công ty Pokemon đã tặng những tấm thẻ này cho nhân viên, và trên lý thuyết không bao giờ có ý định bán cho người chơi thông thường. Nhưng có vẻ, ít nhất một người nhân viên đã giữ được bao bì gốc, và bán cho những người sưu tầm nhiều năm sau. Thẻ Raichu ra mắt sớm: Chỉ có tầm 10 đến 15 tấm thẻ Raichu được phát hành trên toàn cả thế giới, có nghĩa là việc tìm được sẽ rất là khó, và mua nó sẽ càng tốn nữa. Một thẻ Raichu phiên bản ra mắt sớm có giá tầm hơn 230 triệu đồng. Giải đấu Phụ huynh/Con Kangaskhan: Vào tháng Năm 1998, có một giải đấu đặc biệt Phụ huynh cùng Con đã diễn ra, và ở đó, có một thẻ đặc biệt được trao tặng chỉ cho những người chơi giỏi nhất. Bởi vì chiếc thẻ này chỉ được phát ở đúng một sự kiện như vậy, nên rất nhiều nhà sưu tầm rất coi trọng chiếc thẻ này và có thể trả tới 230 triệu đồng! Giải vô địch thế giới Nhật Bản 2010 - Thẻ Master Key Trophy: Mỗi năm, những người giỏi nhất trong giới chơi Pokemon sẽ tụ họp tại Giải vô địch để thi đấu cho giải thưởng, tiền, và đương nhiên, danh hiệu. Giải vô địch 2010 được tổ chức tại khách sạn Hilton ở Làng Waikoloa, Hawaii, và giới hạn chỉ có 36 người thi được nhận tấm thẻ này, khiến cho nó trở thành một trong những chiếc thẻ hiếm nhất hiện nay. Charizard phiên bản đầu: Có một vài phiên bản đời đầu của thẻ Charizard, và tất cả chúng đều rất có giá trị. Đặc biệt, phiên bản đầu của Charizard Đức có tên Glurak đã được bán với giá gần 220 triệu đồng, và chắc chắn là tấm thẻ được tìm nhiều nhất trong những phiên bản đầu của Charizards. Shadowless Holographic Blastoise phiên bản đầu: Những chiếc thẻ có hình nhân vật bị in thiếu bóng do lỗi thường rất là hiếm, và vì vậy nên có giá trị lớn! Blastoise không phải là chiếc thẻ thiếu bóng đắt nhất, nhưng khi ở trong tình trạng tốt, có thể có giá lên tới 230 triệu đồng. Thẻ Tropical Mega Battle: Từ 1999 đến 2001, có một giải đấu thường niên TCG xảy ra ở Honolulu, Hawaii, được gọi là Pokemon Tropical Mega Battle. Vào mỗi năm sẽ chỉ có tầm 50 người chơi TCG, nên thẻ bài giải thưởng được phát ở những sự kiện này cực kì hiếm.