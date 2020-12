Lý do nào khiến iPhone 12 mini bị “thất sủng” trên thị trường?

iPhone 12 mini có màn hình kích thước chỉ 5,4 inch. iPhone 12 mini sử dụng chip xử lý Apple A14 Bionic, các chi tiết khác như camera, kiểu dáng không có gì khác biệt so với những phiên bản cùng dòng. iPhone 12 mini có cấu hình tương tự iPhone 12, nhưng kích thước màn hình nhỏ hơn (5,4 inch so với 6,1 inch), pin yếu hơn (2.227mAh so với 2.815mAh) trong khi giá chỉ thấp hơn 100 USD. Bên cạnh đó, tốc độ sạc khi sử dụng MagSafe cho 2 phiên bản này cũng hoàn toàn khác nhau. Dù MagSafe có thể đạt công suất tối đa là 15W, thế nhưng, khi sử dụng với iPhone 12 mini, Apple đã giới hạn con số này xuống 12W. Khi so sánh với iPhone 6, 6S, 7 hay iPhone 8, iPhone 12 mini có khung máy nhỏ hơn. Kích thước nhỏ hơn đồng nghĩa pin cũng bé hơn. Yếu tố này sẽ khiến thời lượng sử dụng của chiếc iPhone 12 mini thấp hơn, đặc biệt khi sử dụng mạng 5G. Khách hàng sẵn sàng bỏ ra thêm 100 USD để có thể sở hữu một chiếc smartphone màn hình lớn và pin "trâu" hơn như iPhone 12. Dựa trên dữ liệu mà Wave7 thu thập từ các nhà mạng, iPhone 12 mini là mẫu ít phổ biến nhất tại Mỹ trong số các mẫu iPhone mới được Apple trình làng. Trong tháng đầu tiên lên kệ, chiếc điện thoại này chỉ chiếm 4% – 5% doanh số bán hàng tại mỗi nhà mạng lớn. Trong khi đó, iPhone 12 lại chiếm 24% – 33% doanh số của 3 nhà mạng lớn tại Mỹ, giúp nó trở thành biến thể phổ biến nhất trong dòng sản phẩm iPhone mới này. Một lý do khác khiến iPhone 12 mini khó hấp dẫn người dùng đó chính là sự tồn tại của iPhone SE 2020. Nói cách khác, iPhone 12 mini đang phải cạnh tranh với chính iPhone SE 2020. Chiếc điện thoại này có giá rẻ hơn iPhone 12 mini đến 300 USD (7 triệu đồng), giúp nó trở thành một món hời đối với những iFan không muốn chi quá nhiều tiền vào một chiếc điện thoại. Hiện nay, những chiếc smartphone cao cấp kích thước nhỏ đang trở nên khan hiếm trên thị trường. Tuy nhiên sự xuất hiện của iPhone 12 mini dường như cũng không thể thay đổi được cục diện đó. Dù iPhone 12 sở hữu thiết kế màn hình nhỏ giúp các thao tác như nhập nội dung, vuốt thông báo hay trung tâm điều khiển trở nên dễ dàng hơn. Nhưng việc người dùng đã quen với những chiếc smartphone màn hình rộng để lướt web, xem phim, chơi game đã mắt thì iPhone 12 mini dường như khó có chỗ đứng trên thị trường.

