Lý do camera trên laptop vẫn dở tệ sau hàng thập kỷ “tiến hoá”

Nhiều người dường như không để tâm đến một thiết bị trên laptop của mình là cụm webcam. Chỉ khi đại dichj Covid-19 xuất hiện, phải làm việc trực tuyến thì người ta mới nhận ra rằng cụm camera trên chiếc laptop của mình "nát" đến mức nào. Lí giải cho việc này, một chuyên gia công nghệ cho biết, một là laptop ngày càng mỏng và hai là nhà sản xuất giảm chi phí mua linh kiện thấp nhất có thể. Một trong những vấn đề khó nhất mà webcam trên laptop phải đối diện là khoảng không gian giới hạn cho phần cứng. Qua nhiều năm, laptop đang ngày càng mỏng hơn, màn hình tràn viền hay viền siêu mỏng đang là xu hướng. Vì thế, việc đưa webcam vào khu vực màn hình là một vấn đề nan giải trong thiết kế máy. Huawei đã giải quyết bằng cách giấu webcam vào bàn phím hay Dell chọn đưa webcam xuống viền dưới màn hình thay vì viền trên. Hầu hết laptop, gồm cả MacBook Pro sử dụng cụm webcam 720p do công ty Micron sản xuất. Cụm webcam này cần khoảng không gian chỉ 7mm để lắp vừa tất cả các bộ phận. Tuy vậy, màn hình ngày càng lớn hơn nhờ thu hẹp phần viền thì việc gắn vừa cụm webcam chỉ 7mm thậm chí cũng gặp khó khăn. So sánh cho thấy cụm camera trên laptop nhỏ xíu dường như chỉ tồn tại để mang tính "ví dụ". Thậm chí cụm camera trên Smartphone còn lớn hơn. Hầu hết laptop, gồm cả MacBook Pro sử dụng cụm webcam 720p do công ty Micron sản xuất. Cụm webcam này cần khoảng không gian chỉ 7mm để lắp vừa tất cả các bộ phận. Tuy vậy, màn hình ngày càng lớn hơn nhờ thu hẹp phần viền thì việc gắn vừa cụm webcam chỉ 7mm thậm chí cũng gặp khó khăn. Do phải giảm kích thước nên các nhà sản xuất buộc phải thu nhỏ cảm biến và ống kính. Đây là một vấn đề lớn vì kích thước cảm biến càng lớn thì chất lượng ảnh càng cao. Cảm biến có kích thước càng nhỏ thì ảnh càng bị vỡ, mờ và bắt sáng kém, bạn sẽ có cảm giác như đang xem phim tài liệu về tội phạm trên TV ngày xưa vậy. Vật liệu chế tạo ống kính cũng rất quan trọng vì nó đóng vai trò vào độ nét của hình ảnh và độ sâu trường ảnh giữa vật thể (là bạn) và khung cảnh nhìn thấy ở phía sau. Với máy tính xách tay, trong khoảng không gian chỉ vài milimet trống trên màn hình sẽ không có quá nhiều biện pháp để khắc phục ngoài việc trang bị camera ống kính lồi như chúng ta thấy trên các dòng điện thoại flagship gần đây. Với những nhà sản xuất laptop, việc tăng chất lượng webcam sẽ làm tăng giá thành sản phẩm một cách không cần thiết vì khách hàng của họ tập trung hơn vào hiệu năng và các tính năng riêng chứ không phải chất lượng webcam. Mặt khác, khách hàng chắc hẳn sẽ chi nhiều tiền hơn để có chất lượng ảnh selfie tốt hơn là dùng webcam trên laptop. Hầu hết chúng ta đều không quan tâm đến webcam khi chọn mua laptop. Nhưng dịch bệnh lần này đã khiến hàng triệu người phải làm viêc tại nhà thông qua video call. Vì thế, những chiếc webcam đã được chú ý đến nhiều hơn và lòi ra sự thật rằng chúng dở tệ. Bên cạnh đó, vẫn có những thiết bị lai đang có sự đầu tư khá tốt vào cụm camera như Surface Pro 7. Thiết bị có Camera trước 5MP video call tốt và cũng có thể quay video chất lượng full HD. Tuy chưa phải quá tốt nhưng ít nhất vẫn ngon hơn so với những cụm camera cú đỉn khác.

Nhiều người dường như không để tâm đến một thiết bị trên laptop của mình là cụm webcam. Chỉ khi đại dichj Covid-19 xuất hiện, phải làm việc trực tuyến thì người ta mới nhận ra rằng cụm camera trên chiếc laptop của mình "nát" đến mức nào. Lí giải cho việc này, một chuyên gia công nghệ cho biết, một là laptop ngày càng mỏng và hai là nhà sản xuất giảm chi phí mua linh kiện thấp nhất có thể. Một trong những vấn đề khó nhất mà webcam trên laptop phải đối diện là khoảng không gian giới hạn cho phần cứng. Qua nhiều năm, laptop đang ngày càng mỏng hơn, màn hình tràn viền hay viền siêu mỏng đang là xu hướng. Vì thế, việc đưa webcam vào khu vực màn hình là một vấn đề nan giải trong thiết kế máy. Huawei đã giải quyết bằng cách giấu webcam vào bàn phím hay Dell chọn đưa webcam xuống viền dưới màn hình thay vì viền trên. Hầu hết laptop, gồm cả MacBook Pro sử dụng cụm webcam 720p do công ty Micron sản xuất. Cụm webcam này cần khoảng không gian chỉ 7mm để lắp vừa tất cả các bộ phận. Tuy vậy, màn hình ngày càng lớn hơn nhờ thu hẹp phần viền thì việc gắn vừa cụm webcam chỉ 7mm thậm chí cũng gặp khó khăn. So sánh cho thấy cụm camera trên laptop nhỏ xíu dường như chỉ tồn tại để mang tính "ví dụ". Thậm chí cụm camera trên Smartphone còn lớn hơn. Hầu hết laptop, gồm cả MacBook Pro sử dụng cụm webcam 720p do công ty Micron sản xuất. Cụm webcam này cần khoảng không gian chỉ 7mm để lắp vừa tất cả các bộ phận. Tuy vậy, màn hình ngày càng lớn hơn nhờ thu hẹp phần viền thì việc gắn vừa cụm webcam chỉ 7mm thậm chí cũng gặp khó khăn. Do phải giảm kích thước nên các nhà sản xuất buộc phải thu nhỏ cảm biến và ống kính. Đây là một vấn đề lớn vì kích thước cảm biến càng lớn thì chất lượng ảnh càng cao. Cảm biến có kích thước càng nhỏ thì ảnh càng bị vỡ, mờ và bắt sáng kém, bạn sẽ có cảm giác như đang xem phim tài liệu về tội phạm trên TV ngày xưa vậy. Vật liệu chế tạo ống kính cũng rất quan trọng vì nó đóng vai trò vào độ nét của hình ảnh và độ sâu trường ảnh giữa vật thể (là bạn) và khung cảnh nhìn thấy ở phía sau. Với máy tính xách tay, trong khoảng không gian chỉ vài milimet trống trên màn hình sẽ không có quá nhiều biện pháp để khắc phục ngoài việc trang bị camera ống kính lồi như chúng ta thấy trên các dòng điện thoại flagship gần đây. Với những nhà sản xuất laptop, việc tăng chất lượng webcam sẽ làm tăng giá thành sản phẩm một cách không cần thiết vì khách hàng của họ tập trung hơn vào hiệu năng và các tính năng riêng chứ không phải chất lượng webcam. Mặt khác, khách hàng chắc hẳn sẽ chi nhiều tiền hơn để có chất lượng ảnh selfie tốt hơn là dùng webcam trên laptop. Hầu hết chúng ta đều không quan tâm đến webcam khi chọn mua laptop. Nhưng dịch bệnh lần này đã khiến hàng triệu người phải làm viêc tại nhà thông qua video call. Vì thế, những chiếc webcam đã được chú ý đến nhiều hơn và lòi ra sự thật rằng chúng dở tệ. Bên cạnh đó, vẫn có những thiết bị lai đang có sự đầu tư khá tốt vào cụm camera như Surface Pro 7. Thiết bị có Camera trước 5MP video call tốt và cũng có thể quay video chất lượng full HD. Tuy chưa phải quá tốt nhưng ít nhất vẫn ngon hơn so với những cụm camera cú đỉn khác.