Lời tiên tri đáng sợ về ngày tận thế của thiên tài Stephen Hawking

Stephen Hawking sinh ngày 8/1/1942 và là nhà vật lý thiên tài người Anh, người dành cả cuộc đời để giải mã các bí ẩn của vũ trụ. Những công trình của Hawking trải rộng nhiều lĩnh vực, từ khám phá về nguồn gốc vũ trụ, thăm dò tiềm năng của việc du hành cho tới bí ẩn đằng sau hố đen. Trước khi qua đời, ông đã để lại cho nhân loại một số lời tiên tri tuy nhiên những dự đoán đó lại vô cùng bi quan. Theo dự đoán của Stephen Hawking, Trái đất sớm muộn sẽ bị hủy diệt trong khoảng hai thế kỷ nữa do suy kiệt nguồn tài nguyên và tốc độ tăng dân số tăng nhanh. Nguồn gốc của sự diệt vong này theo ông là do sự ích kỷ và tham lam của con người đã khai thác đến cạn kiệt nguồn tài nguyên trên trái đất. Để giảm thiểu gánh nặng lên Trái đất, Stephen Hawking khuyên con người nên tìm hành tinh khác có sự sống để sinh tồn. Thiên tài người Anh cũng dự đoán một cuộc chiến tranh hạt nhân lớn sẽ diễn ra và hủy hoại trái đất. Stephen Hawking cảnh báo có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa con người với người ngoài hành tinh. Bởi theo ông, những người hàng xóm ngoài hành tinh thông minh và ghê gớm hơn chúng ta tưởng tượng. Họ có thiên hướng du canh du cư, không cố định một chỗ nên có thể họ sẽ tìm cách chinh phục và xâm chiếm Trái đất. Tiếp đó, ông cũng đưa ra những dự đoán về trí tuệ nhân tạo (Al) có thể trở thành mối đe dọa diệt vong tới sự phát triển của nhân loại. Ray Kurzwei - Giám đốc kĩ thuật của Google cũng có cùng quan điểm với Stephen Hawking, ông dự đoán rằng sự phát triển trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua con người vào năm 2045. Thêm vào đó, Elon Musk - Giám đốc của tập đoàn công nghệ khai phá không gian cũng nhận định rằng: "Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang triệu hồi quỷ dữ". Chính vì vậy, ông hy vọng các nước phải cẩn thận, nhìn nhận và nghiên cứu lại về trí tuệ nhân tạo. Trong tác phẩm cuối cùng hoàn thành hai tuần trước khi chết, Hawking dự đoán rằng vũ trụ của chúng ta cuối cùng sẽ mờ dần vào bóng tối vì tất cả các ngôi sao sẽ hết năng lượng. Đó là lý do tại sao theo ý kiến của ông, chúng ta rất cần đến các vũ trụ khác càng sớm càng tốt nếu muốn sống sót. Theo quan điểm của Hawking, sự gây hấn và hành vi phi lý là những đặc điểm tồi tệ nhất của con người cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, ngày nay không hề có dấu hiệu giảm bớt xung đột và sự phát triển của công nghệ quân sự, vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể dẫn chúng ta đến những hậu quả tai hại, có thể là sự kết thúc của thế giới này.

