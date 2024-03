Lời đồn bí ẩn về tảng đá cân bằng thách thức trọng lực

Kummakivi (có nghĩa là tảng đá kỳ lạ) được tìm thấy trong một khu rừng rậm rạp của Ruokolahti, đô thị thuộc phía đông nam Phần Lan. Một tảng đá khổng lồ nằm chênh vênh, "gá" trên một phiến đá khác nhưng lại giữ thăng bằng rất tốt và không hề bị rơi xuống. Với sự tiếp xúc rất nhỏ so với trọng lượng của tảng đá, cứ ngỡ, tảng đá có thể dễ dàng lăn ầm xuống. Nhưng không, trải qua bao mưa nắng, gió tuyết, tảng đá Kummakivi vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cũng đã từng có người thử dùng tay để dịch chuyển hòn đá, nhưng hòn đá vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt". Hòn đá kỳ lạ này đã kích thích trí tưởng tượng, bao nhiêu câu chuyện, huyền thoại ly kỳ được thêu dệt giải thích về sự ra đời của hòn đá này. Nhiều người cho rằng, sự tồn tại của tảng đá thách thức trọng lực này là do người khổng lồ (ảnh minh họa) hoặc quỷ lùn tạo nên. Nó cũng có thể đánh dấu nơi chôn cất của một vị vua cổ đại. Có người còn tin rằng, nó có sức mạnh kỳ diệu và có thể ban điều ước. Trong khi, các nhà khoa học cho rằng Kummakivi trong quá khứ là một khối băng đá và được sông băng mang đến vị trí hiện tại cách đây 11.000 đến 12.000 năm. Tuy nhiên, vị trí ban đầu của nó ở đâu vẫn chưa được biết. Theo các nhà khoa học, tảng đã có vị trí bất thường này do sông băng đã làm xói mòn bề mặt đá gốc bên dưới tảng đá, tạo ra hình dạng nhẵn và cong phù hợp với hình dạng của đáy tảng đá. Việc có trọng tâm thấp cũng giúp nó ổn định. Kummakivi là kỳ quan thiên nhiên thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp của thiên nhiên. Nó cũng là một lời nhắc nhở về sự mong manh và hiếm có của những thành tạo như vậy cũng như tầm quan trọng của việc bảo tồn chúng cho các thế hệ tương lai. Thực tế, trên thế giới cũng tồn tại nhiều tảng đá kỳ lạ. Như hàng triệu năm trước, Công viên Thung lũng lửa (Valley of Fire) chìm dưới biển, còn bây giờ nó là một biển đá với một tảng đá có hình dạng giống một con voi khổng lồ. Hoặc Brimham Rocks là một tập hợp tuyệt vời của những tảng đá sa thạch ở North Yorkshire, Anh. Trong đó có tảng Idol Rock, còn được gọi là “Thần tượng của Druid” hoặc “Bàn viết của Druid”, cao gần 4,5m và nặng 200 tấn. Còn đây là tảng đá bazan hình cột thẳng đứng dài 9m này nhìn ra Vịnh St. Mary ở Nova Scotia (Canada). Để xem tảng đá khổng lồ này, người ta cần đi qua một con đường mòn dài 2,5 km và 235 bậc cầu thang. Nó được hình thành khoảng 200 triệu năm trước, trong Kỷ Trias. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser

