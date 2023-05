Top loài cây sen đá hot nhất thế giới: Có loài cực quyến rũ

Sen đá hồng dâu (Perle Von Nurnberg echeveria) có lá mọc thưa hơn so với nhiều họ hàng. Chúng chuyển từ màu xanh sang màu tím và hồng bắt mắt dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp. Sen đá nâu (Black hens and chicks echeveria) nổi tiếng với màu nâu tím sẫm độc đáo. Chúng còn được gọi là cây "gà mẹ gà con" vì rất dễ đẻ nhánh mới. Cây ra hoa đỏ sẫm vào mùa thu - đông.Sen đá hồng tím (Dusty rose echeveria) là một giống sen đá lai có lá màu hồng tím quyến rũ. Chúng chịu sương giá kém hơn so với các giống khác và có hoa màu cam sặc sỡ. Sen đá sọc (Compton carousel echeveria) nổi bật với những chiếc lá màu kem với tâm màu xanh lá cây. Tên gọi tiếng Anh của chúng bắt nguồn từ loại vải sọc hai màu bọc trên mái các vòng đu quay cho trẻ em. Sen đá lông tơ (Woolly rose echeveria) là giống sen đá lai được ưa chuộng với những chiếc lá xanh phủ đầy lông tơ bạc. Sen đá hoa cúc (Topsy turvy echeveria) có những chiếc lá màu xanh hình thìa độc đáo với một chút màu bạc. Chúng chỉ phát triển tốt ở nơi có khí hậu ấm áp. Sen đá cúc tím (Cubic frost echeveria) có dạng gần giống sen đá hoa cúc nhưng là màu tím và mập mạp hơn. Chúng mọc hoa màu cam, hình chuông vào mùa hè. Sen đá Cana (Cana echeveria) có những chiếc lá hình trụ, tròn trịa, màu xanh xám. Cây trưởng thành có dạng cột. Sen đá nữ hoàng tím (Violet queen echeveria) là loài sen đá phát triển nhanh, vẻ ngoài quyến rũ. Những chiếc lá có màu xanh bạc của chugns sẽ xuất hiện viền tím trong một số điều kiện nhất định. Sen đá hồng hạc (Afterglow echeveria) có những chiếc lá rộng màu tím hồng được tô điểm bằng những viền mỏng màu hồng. Chúng mọc hoa màu cam vào mùa hè. Sen đá giọt mưa (Raindrops echeveria) là giống sen đá có các nốt sần hình cầu giống như giọt nước gần đầu lá màu xanh nhạt với viền đỏ. Chúng chuyển màu đỏ hoặc hồng trong ánh sáng mạnh và thời tiết lạnh. Sen đá chanh ớt (Lime & chili echeveria) là một trong những loài sen đá rực rỡ nhất với những chiếc lá xanh có viền đỏ hồng và những bông hòa màu hồng cam hấp dẫn. Sen đá nhật nguyệt (Melaco brown rose echeveria) nổi bật với những chiếc lá màu xanh ở cuống và ngả dần thành màu đỏ đồng về phía rìa. Chúng mọc những bông hoa màu cam hình chuông vào giữa mùa hè. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

