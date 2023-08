1. Một trong những trường hợp tuyên bố nhớ như in " tiền kiếp" được đề cập là trường hợp của cô gái Elena Markard. Sau khi bị thương và bình phục, Elena bất ngờ nói tiếng Italy một cách lưu loát, một ngôn ngữ mà trước đó cô không biết. Cô cho biết mình là Rozetta Liani, sống ở Italy vào năm 1887 và qua đời vào năm 1917. Elena còn tìm được người phụ nữ lớn tuổi tại địa chỉ "quê cũ" của mình ở Italy, người này chính là con gái của Rozetta. Các sự việc kỳ lạ này khiến nhiều người tin rằng đó là trường hợp nhớ lại kiếp trước. 2. Trường hợp của cậu bé Titu ở Ấn Độ, người nhớ rõ về kiếp trước của mình là Sures Varma, một thương gia sống ở Agra. Cha mẹ của Titu đã điều tra và xác định được sự tồn tại của Sures Varma và vợ con của ông. Titu nhận ra vợ và con của Sures Varma là vợ và con của mình trong kiếp trước. 3. Một câu chuyện “tiền kiếp” cảm động khác là về cậu bé mang tên P.M. Anh trai của P.M chết do ung thư nguуên bào và 12 năm sau, P.M ra đời. Anh trai của cậu được chẩn đoán sau khi bắt đầu đi khập khiễng, sau đó bị ngã và gãy chân trái. Do điều trị nên anh trai P.M bị rụng tóc, có một cục bướu nhỏ trên đầu và tai phải. Tại thời điểm qua đời, cậu bé chỉ mới hai tuổi và bị mù mắt trái. P.M sinh ra với ba vết bớt trùng khớρ với các thương tổn trên cơ thể anh trai. Cậu cũng bị mù mắt trái. Khi bắt đầu tập đi, cậu bé cũng đi tập tễnh một chân bên trái. Khoảng 4 tuổi rưỡi, cậu bé nói với mẹ rằng muốn trở về ngôi nhà cũ của họ. Ϲậu bé cũng nói về việc phẫu thuật điều trị đầu của anh trai mặc dù chưa bao giờ được nghe kể. Mặc dù có người cho rằng, những câu chuyện này chỉ là tưởng tượng của trẻ con, nhưng các nhà khoa học vẫn quan tâm và nghiên cứu để giải thích hiện tượng những đứa trẻ đầu thai từ kiếp trước này. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã bí ẩn hồ nước dưới lòng đất lớn nhất hành tinh.

1. Một trong những trường hợp tuyên bố nhớ như in " tiền kiếp" được đề cập là trường hợp của cô gái Elena Markard. Sau khi bị thương và bình phục, Elena bất ngờ nói tiếng Italy một cách lưu loát, một ngôn ngữ mà trước đó cô không biết. Cô cho biết mình là Rozetta Liani, sống ở Italy vào năm 1887 và qua đời vào năm 1917. Elena còn tìm được người phụ nữ lớn tuổi tại địa chỉ "quê cũ" của mình ở Italy, người này chính là con gái của Rozetta. Các sự việc kỳ lạ này khiến nhiều người tin rằng đó là trường hợp nhớ lại kiếp trước. 2. Trường hợp của cậu bé Titu ở Ấn Độ, người nhớ rõ về kiếp trước của mình là Sures Varma, một thương gia sống ở Agra. Cha mẹ của Titu đã điều tra và xác định được sự tồn tại của Sures Varma và vợ con của ông. Titu nhận ra vợ và con của Sures Varma là vợ và con của mình trong kiếp trước. 3. Một câu chuyện “tiền kiếp” cảm động khác là về cậu bé mang tên P.M. Anh trai của P.M chết do ung thư nguуên bào và 12 năm sau, P.M ra đời. Anh trai của cậu được chẩn đoán sau khi bắt đầu đi khập khiễng, sau đó bị ngã và gãy chân trái. Do điều trị nên anh trai P.M bị rụng tóc, có một cục bướu nhỏ trên đầu và tai phải. Tại thời điểm qua đời, cậu bé chỉ mới hai tuổi và bị mù mắt trái. P.M sinh ra với ba vết bớt trùng khớρ với các thương tổn trên cơ thể anh trai. Cậu cũng bị mù mắt trái. Khi bắt đầu tập đi, cậu bé cũng đi tập tễnh một chân bên trái. Khoảng 4 tuổi rưỡi, cậu bé nói với mẹ rằng muốn trở về ngôi nhà cũ của họ. Ϲậu bé cũng nói về việc phẫu thuật điều trị đầu của anh trai mặc dù chưa bao giờ được nghe kể. Mặc dù có người cho rằng, những câu chuyện này chỉ là tưởng tượng của trẻ con, nhưng các nhà khoa học vẫn quan tâm và nghiên cứu để giải thích hiện tượng những đứa trẻ đầu thai từ kiếp trước này. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã bí ẩn hồ nước dưới lòng đất lớn nhất hành tinh.