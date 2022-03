Loạt trường hợp nhớ như in kiếp trước, khoa học cũng "bó tay"

James Leininger sống ở Louisiana, khi lên 4 tuổi cậu bé nói rằng mình đã từng là một phi công ở Thế chiến II và bị bắn hạ trên bầu trời Iwo Jima, một hòn đảo mà Mỹ chiến đấu năm 1945. Cậu bé cũng biết chi tiết về máy bay của Thế chiến II và điều này là bất khả thi với một cậu bé. James cũng nhấn mạnh rằng kiếp trước của mình đã từng bay trên một con tàu có tên Natoma, điều này đã phát hiện ra đúng là một tàu sân bay có tên USS Natoma. James nói rằng, kiếp trước cậu cũng tên là James và thật kinh ngạc là trong phi đội của tàu USS Natoma cũng có một phi công tên là James Huston. Trường hợp tiếp theo là Kendra Carter, cô bé bắt đầu học bơi năm 4 tuổi và lập tức phát triển tình cảm gắn bó với huấn luyện viên của mình. Sau đó không lâu, cô bé bắt đầu nói rằng con của huấn luyện viên bị chết, cô này đã bị ốm và đứa con đã bị đẩy ra ngoài. Mẹ của Kendra luôn luôn theo dõi tiết học của con, và khi bà hỏi Kendra tại sao lại biết những điều này, cô bé trả lời "Con chính là đứa bé ở trong bụng cô ấy". Sau đó, Kendra đi vào mô tả chi tiết việc sinh non và sau đó mẹ của cô bé đã phát hiện ra thật sự huấn luyện viên đã từng bị đẻ non 9 năm trước khi Kendra ra đời. P.M là một cậu bé được sinh ra vào 12 năm sau khi anh trai của cậu chết do ung thư nguyên bào. Anh trai của cậu được chẩn đoán sau khi bắt đầu đi khập khiễng, sau đó bị ngã và gãy chân trái. Do điều trị nên cậu bé bị rụng tóc và có một cục bướu nhỏ trên đầu và tai phải. Tại thời điểm cậu bé chết, cậu bé chỉ mới hai tuổi và bị mù mắt trái. P.M sinh ra với ba vết bớt trùng khớp với các thương tổn trên cơ thể của anh trai cậu. Cậu cũng bị mù mắt trái. Khi bắt đầu tập đi, cậu bé cũng đi tập tễnh một chân bên trái. Khoảng 4 tuổi rưỡi, cậu bé nói với mẹ rằng muốn trở về ngôi nhà cũ của họ, cậu mô tả nó chính xác tuyệt đối. Cậu bé cũng nói về việc phẫu thuật điều trị đầu của anh trai mặc dù chưa bao giờ được nghe kể. Chanai Choomalaiwong người Thái Lan. khi lên 3 cậu bé bắt đầu nói rằng tiền kiếp của cậu là thầy giáo tên là Bua Kai, người đã bị bắn và giết chết khi đang lái xe đến trường. Cậu bé cầu xin được đưa đến chỗ cha mẹ của thầy Bua Kai, người mà cậu bé xem như cha mẹ của mình.Cậu bé biết ngôi làng mà họ sống và cuối cùng đã thuyết phục được bà của cậu đưa đến đó. Sau khi họ xuống xe buýt , Chanai dẫn bà đến ngôi nhà nơi đôi vợ chồng già sinh sống. Chanai nhận ra đôi vợ chồng là cha mẹ của thầy Bua Kai Lawnak, người bị bắn và giết trên đường tới trường 5 năm trước khi Chanai chào đời. Cậu bé Ryan đến từ MidWest khi lên 5 đã nói với mẹ mình là Cyndi rằng "Con đã từng là một người khác". Cậu cũng thường nói về việc “về nhà” ở Hollywood và cầu xin mẹ mình đưa cậu tới đó. Cậu bé cũng nhớ rằng tên con phố mà cậu từng sống có từ “rock” trong đó. Cyndi quyết định kiểm tra một số cuốn sách về Hollywood ở thư viện địa phương, bà nghĩ rằng sẽ có một số thứ hấp dẫn con mình và thật sự như vậy. Cyndi nói rằng khi cô tìm thấy một bức ảnh mà cậu bé tuyên bố đó chính là kiếp trước của mình, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Sau khi xác nhận, tất cả những lời cậu bé nói đều chính xác. Ông nội của Sam Taylor qua đời được 18 tháng thì em được sinh ra, đầu tiên cậu bé bắt đầu nhắc lại chi tiết về quá khứ kiếp trước của mình khi mới chỉ hơn một tuổi. Khi cậu bé được 1 tuổi rưỡi, cậu nhìn cha mình đang thay tã và nói: "Khi ta ở tuổi con, ta cũng đã thay tã cho con như vậy." Sau đó cậu bé bắt đầu nói thêm về việc cậu chính là người ông nội đã quá cố. Thậm chí, cậu bé còn kể chi tiết về cuộc đời của ông nội, rằng cha mẹ của ông đã phớt lờ khi ông không thể học cách qua đường, hay như việc chị gái của ông đã bị giết hại và vợ của ông đã chăm sóc ông những ngày cuối đời như thế nào Những trường hợp trên khiến chúng ta phải suy nghĩ về chuyện luân hồi có thật hay không? Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

