Loạt siêu phẩm sẽ xuất hiện cùng iPhone 14 trong sự kiện tháng 9/2022

Theo nguồn tin đồn uy tín iHacktu, Apple có thể ra mắt dòng iPhone 14 vào ngày 13/9. Nếu tin rò rỉ chính xác, Táo khuyết sẽ cho đặt trước thiết bị vào ngày 16/9 rồi lên kệ vào 23/9. Hiện chưa rõ sự kiện ra mắt iPhone 14 diễn ra trực tuyến hay trực tiếp. Thời điểm ra mắt cũng chỉ là ước tính bởi trong bối cảnh chuỗi cung ứng chưa ổn định, Apple có thể dời ngày ra mắt iPhone trong trường hợp bất khả kháng. Dòng iPhone 14 dự kiến gồm 2 phiên bản với màn hình 6,1 inch (iPhone 14, 14 Pro) và 6,7 inch (iPhone 14 Max, 14 Pro Max). Tin đồn cho biết iPhone 14 sẽ giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của iPhone 13. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 14 Pro được người dùng mong chờ với phần khuyết dạng lỗ tròn kết hợp viên thuốc. Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, Apple sẽ giới thiệu ba mẫu Apple Watch mới vào năm 2022: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE mới và Apple Watch Pro bền bỉ. Ông Gurman cho biết các tính năng của Watch Pro sắp ra mắt sẽ bao gồm màn hình lớn hơn, có khả năng chống vỡ cao hơn, theo dõi bơi lội và đi bộ đường dài, thời lượng pin dài hơn và vỏ cứng cáp cũng như cao cấp hơn nhờ được làm bằng vật liệu kim loại cao cấp. Ngoài ra, Mark Gurman tin rằng sự xuất hiện của Apple Watch siêu bền cũng đánh dấu sự kết thúc của Apple Watch Edition - những sản phẩm được làm từ Vàng, Thép không gỉ hay Titan. Ngoài dòng iPhone 14 và các mẫu Apple Watch mới, Apple có thể giới thiệu cặp tai nghe không dây AirPods Pro 2 mới tại sự kiện tháng 9. Các nguồn tin của 9to5Mac xác nhận mẫu AirPods Pro tiếp theo - tên mã B698 sẽ dùng phiên bản tiếp theo của chip H1, bộ xử lý âm thanh của riêng Apple. Ngoài ra, các tham chiếu về hỗ trợ codec LC3 trên chương trình cơ sở AirPods Max beta cho thấy AirPods Pro 2 sẽ là sản phẩm đầu tiên hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.2. Bộ giải mã này sẽ mang lại sự ổn định và hiệu quả hơn cho tai nghe không dây. Không chỉ vậy, tiêu chuẩn mới này sẽ giúp AirPods Pro 2 cải thiện chất lượng âm thanh cho các cuộc gọi thoại và các bài hát có hỗ trợ bitrate cao hơn. Cùng với đó, Bluetooth năng lượng thấp và codec LC3 không hứa hẹn cải thiện chất lượng âm thanh. Tin đồn về Tai nghe thực tế hỗn hợp của Apple đã rộ lên trong năm nay. Trong sự kiện của Apple vào tháng 9, công ty có thể làm sống lại cụm từ “One More Thing” của cố CEO - Steve Jobs để giới thiệu chiếc tai nghe thực tế hỗn hợp. Ông Gurman cho biết FaceTime sẽ là một trong những tính năng thú vị nhất của tai nghe thực tế hỗn hợp của Apple. Mẫu tai nghe này sẽ có FaceTime với các tính năng Memojis và SharePlay, khiến toàn bộ trải nghiệm trở nên “sống động như thật”. Mô tả rõ hơn, ông Gurman cho biết phiên bản thực tế ảo của FaceTime sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm trong phòng họp với hàng chục người. Thay vì nhìn thấy khuôn mặt thực của họ, người dùng sẽ thấy các phiên bản 3D của họ (Memojis), nơi tai nghe có thể xác định nét mặt của một người trong thời gian thực để làm cho trải nghiệm khá giống thật. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

