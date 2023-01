Loạt công trình kiến trúc ấn tượng khó tin nhất thời cổ đại

1. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc: được xây dựng bởi hàng triệu nhân công cũng như chứng kiến hàng trăm trận chiến, Vạn Lý Trường Thành sừng sững cho tới ngày nay và là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của thế giới. . (Nguồn: ANB Việt Nam) 2. Ngôi đền cổ Hera, Ý: Hera ban đầu được xây dựng với hàng chục cột đá và ba gian phòng, sau này trở thành khu vực thờ cúng. Ngày nay, khu vực này khá nổi tiếng vì là một trong những di tích cổ xưa nhất của Rome. (Nguồn: Vietnamnet) 3. Parthenon Hy Lạp cổ đại trên Acropolis: đền Parthenon của Hy Lạp rất lộng lẫy cùng bức tượng Athena tuyệt đẹp có các chi tiết bằng vàng và ngà voi gây ấn tượng khiến du khách trên khắp thế giới nườm nượp kéo đến hằng năm. (Nguồn: Dế Việt) 4. Gobekli Tepe, Thổ Nhĩ Kỳ: ngôi đền ấn tượng này được tạo thành từ ít nhất 200 cây cột, hàng chục bức tượng đá có chạm khắc các loài động vật khác nhau. (Nguồn: BBC) 5. Alhambra - Biểu tượng của Tây Ban Nha: tòa nhà mang tính biểu tượng này thu hút hơn 5.000 du khách mỗi ngày. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ sự uy nghiêm của cung điện Tây Ban Nha này. (Nguồn: Gody.vn) 6. Tumulus Of Bougon, Pháp: kiến trúc kỳ lạ nhưng khá ấn tượng này nằm trên một cao nguyên đá vôi. Khi bước vào một căn phòng hình chữ nhật, bạn chắc chắn sẽ nhận thấy một phiến đá nặng gần 90 tấn bao phủ toàn bộ sảnh trung tâm của Tumulus of Bougon. (Nguồn: The Mysterious World) 7. Epic Stonehenge, Anh: Stonehenge huyền thoại là một trong những địa điểm được ghé thăm nhiều nhất ở Anh. Công trình kiến trúc nổi tiếng này được tạo thành từ sự pha trộn của đá kim sa và một vài tảng đá xanh nhỏ hơn. (Nguồn: HistoryExtra) 8. Carnac Stones - "Hòn đá tảng của Pháp": Bộ sưu tập đá độc đáo này có niên đại từ những năm 4500 trước Công nguyên vô cùng ấn tượng. (Nguồn: Culture Trip) 9. Các ngôi đền tự do, Malta: được xây dựng cách đây hàng trăm năm, những ngôi đền cự thạch độc đáo ở Malta nổi tiếng không chỉ vì cấu trúc phức tạp, nguyên bản và thiết kế vô song mà còn bởi yếu tố độc lập. (Nguồn: Vietnamnet) 10. Newgrange, Ireland: tòa nhà độc đáo ở Ireland này được nhắc đến như một trong những công trình kiến trúc đáng chú ý nhất với thiết kế gần như hoàn hảo, có thể đón nắng mùa đông khá dễ dàng. (Nguồn: IrishCentral) 11. Sechin Bajo, Peru: nơi này được công nhận là địa điểm kiến trúc lâu đời và ấn tượng nhất ở Peru cũng như trên thế giới. Kiến trúc kỳ lạ này được xây kèm với nhiều tiện ích bổ sung như nghĩa địa, quảng trường hình tròn… (Nguồn: Vietnamnet) 12. Persepolis Gate Of Nations, Persia (Iran): di tích hùng vĩ này ở Ba Tư (nay là Iran), có các chi tiết trang trí công phu, cổng chạm khắc và nội thất bằng gỗ ấn tượng với cửa xoay làm bằng kim loại. (Nguồn: Vietnamnet)

