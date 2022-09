Loạt ảnh thực tế “hot” rần rần iPhone 14 series

Không như các tin đồn, Apple đã quyết định giữ nguyên giá iPhone 14 như tiền nhiệm, trong khi các bản Pro cũng không hề bị đội giá 100 USD. Cùng với thông tin giá bán của các mẫu iPhone 14 mà Apple công bố, một số nhà bán lẻ tại Việt Nam cũng đã đưa ra giá dự kiến dành cho loạt sản phẩm này sau khi chúng cập bến thị trường Việt. Theo đó, giá của iPhone 14 sẽ là từ 24,99 triệu đồng đến 33,99 triệu đồng. Đối với iPhone 14 Plus, giá khởi điểm sẽ là 27,99 triệu đồng và cao nhất là 36,99 triệu đồng. Dòng iPhone 14 tiêu chuẩn có các mức bộ nhớ trong 128 GB, 256 GB và 512 GB. Chúng cũng có các lựa chọn màu Đen, Trắng, Xanh, Đỏ và Tím. Đối với iPhone 14 Pro, giá khởi điểm sẽ là 30,99 triệu đồng và cao nhất là 46,99 triệu đồng. Cuối cùng, iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm 33,99 triệu đồng và cao nhất là 49,99 triệu đồng. Dòng sản phẩm này sẽ có các mức dung lượng lưu trữ 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB. Người dùng có các lựa chọn màu sắc Đen, Trắng, Vàng và Tím. Cùng có màn hình 6,1 inch, iPhone 14 và iPhone 14 Pro có kích thước tương đồng. Tương tự với bộ đôi iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max có màn hình 6,7 inch. (Ảnh: Apple) Apple gọi màu tím mới của iPhone 14 Pro/ Pro Max là Deep Purple với hướng thiên về tông tối và đậm. Khác với sắc tím từng xuất hiện trên iPhone XR, màu mới của iPhone 14 Pro được hoàn thiện trên bề mặt nhám và trông sang trọng hơn . Như mọi năm, Apple trang bị những màu sắc rực rỡ, nổi bật hơn cho dòng iPhone thường. Trong đó, màu tím trên iPhone 14 được nhà sản xuất xử lý theo hướng sáng, nhạt. (Ảnh: The Verge)Thay đổi lớn nhất của iPhone 14 so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở cụm camera. Vẫn duy trì hai ống kính, tuy nhiên, cấu hình cảm biến được nâng cấp. iPhone 14 và iPhone 14 Max sở hữu máy ảnh có khẩu độ và kích thước pixel lớn hơn. Nâng cấp này giúp sản phẩm thu được nhiều ánh sáng hơn khi chụp ảnh trong điều kiện phức tạp. Trong khi đó, mặt trước của thiết bị lại khá nhàm chán. Apple vẫn tiếp tục sử dụng kiểu thiết kế khuyết đỉnh (notch) đặc trưng trên iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Hình dạng này của màn hình đã xuất hiện từ 2017, trên mẫu iPhone X. Riêng hai chiếc iPhone 14 Pro/Pro Max nhận được nâng cấp lớn ở mặt trước. Điểm nhấn ấn tượng nhất trên bộ đôi sản phẩm đó là phần “tai thỏ” đã biến mất. (Ảnh: Engadget). Apple thiết kế lại các thông báo, trạng thái trực tiếp khi xuất hiện từ hai bên của vùng khuyết trên màn hình. Khi thực hiện cuộc gọi, điều hướng, nghe nhạc, phần khuyết dạng viên thuốc tự động kéo dài, tạo sự liền mạch và được hãng gọi là Dynamic Island. Cũng trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, Apple giới thiệu tính năng màn hình luôn bật (Always-on). Đây là tính năng giúp hiển thị các hoạt động trực tiếp, đồng hồ, tiện ích và hình nền động sẽ mờ đi nhưng vẫn có thể đọc được bằng cách sử dụng tốc độ làm mới 1 Hz. Trong khi người dùng ở một số thị trường có thể bắt đầu mua loạt iPhone 14 mới kể từ ngày 16/9 (riêng iPhone 14 Plus phải chờ đến 7/10), người dùng Việt Nam có thể phải chờ đợi một thời gian nữa. Theo thông tin từ một số đại lý, sản phẩm có thể chính thức bán ra tại Việt Nam vào khoảng đầu tháng 10, tuy nhiên chưa rõ liệu iPhone 14 Plus có chậm trễ hơn hay không.

