Loài vật quý hiếm nhất hành tinh, vừa được tìm thấy ở Việt Nam

Mới đây, một loài vật cực kỳ quý hiếm với kích thước khoảng 13 cm, đôi mắt to, và đầu hình tam giác màu xanh lục đã được phát hiện tại Việt Nam.(Ảnh: Người đưa tin) Hang Va, thuộc vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Bình, là nơi phát hiện ra loài vật quý hiếm này. Nằm trên km số 28 của đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Hang Va là một thung lũng nhỏ được bao quanh bởi các vách núi đá vôi cao.(Ảnh: Quangbinh.travel) Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, loài thằn lằn này có tên khoa học là Cyrtodactylus hangvaensis, còn được gọi là tắc kè ngón Hang Va. (Ảnh: ResearchGate) Nhóm nghiên cứu tình cờ phát hiện loài này khi chúng bám trên vách đá vào ban đêm để săn mồi. Với hình dáng đặc biệt, chúng đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và sau khi nghiên cứu, loài thằn lằn này đã được xác định là loài mới.(Ảnh: Species New to Science) Đây là loài thằn lằn ngón thứ tư được phát hiện ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một di sản thiên nhiên thế giới. (Ảnh: Du Lịch Phong Nha) Tắc kè ngón Hang Va được phát hiện và mô tả trong đề tài nghiên cứu đa dạng sinh học tại hang Sơn Đoòng, do PGS. TS Vũ Văn Liên, Phó Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, làm chủ nhiệm.(Ảnh: ResearchGate) Khu vực Hang Va hiện là nơi duy nhất tìm thấy loài thằn lằn này, và nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng với hệ động, thực vật vô cùng đa dạng và phong phú, với 2.953 loài thực vật và 1.394 loài động vật hoang dã, trong đó có 43 loài mới được phát hiện và nhiều loài quý hiếm.(Ảnh: Phong Nha Caves Tour) Hang Va, với những kiến tạo thạch nhũ đẹp mắt và hiếm thấy, là một trong những hang động quan trọng của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và cách đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hơn 4 km.(Ảnh: QBTravel) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật duy nhất khiến Trái đất rung chuyển mỗi lần "ân ái".

