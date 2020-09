Loài vật đột biến kích thước siêu to khổng lồ gây ám ảnh

Kỳ nhông Trung Quốc là loài kỳ nhông lớn nhất trên thế giới, có kích thước tới 2 mét. Sở hữu cơ thể khổng lồ nhưng chúng lại bị mù. Ếch mía được tìm thấy ở Trung và Nam Phi không chỉ là một trong những con vật lớn nhất trong họ hàng ếch nhái mà chúng còn sở hữu vũ khí nguy hiểm là lớp da cực độc. Dế Weta khổng lồ ở New Zealand to tới nỗi có thể nuốt cả một củ cà rốt. Con chuột đột biến này từng gây xôn xao khi được tìm thấy trong một cửa hàng hãng Foot Locker ở khu Bronx, New York, Mỹ tháng 1/2012. Chú chó đột biến có kích thước siêu to khổng lồ này tên là Dane. Đây cũng là chú chó lớn nhất thế giới khi nặng tới 110kg và mỗi tháng tiêu thụ hết tới gần 50kg bột khô. Loài vật đột biến siêu to khổng lồ này là một con cá sấu dài tới 7m, phần đuôi của nó dài đến nỗi người ta không để vừa chiếc xe kéo. Đây là cô thỏ Sandy, một trong những chú thỏ Hà Lan lớn nhất thế giới, nằm bên cạnh một chú chó cưng. Những con cá đuối nước ngọt này nặng tới gần 600kg và đang bị tuyệt chủng ở nhiều nguồn nước châu Á. Không phải là động vật đột biến, cua dừa sinh ra đã sở hữu kích thước khủng nhất trong thế giới loài cua. Sinh vật này có thể phát triển tới chiều dài 1 mét, tính cả sải chân, có biệt tài trèo cây và săn mồi cực giỏi. Loài nhện săn chim này được phát hiện ở Lào vào năm 2011 và chúng thường dành hết thời gian ở trong hang tối rừng sâu. Con ếch dài gần bằng người trưởng thành khiến ai nấy đều phải khiếp sợ khi bắt gặp. Một con sứa Nomura khổng lồ sở hữu trọng lượng tới 200kg. Bò sữa Trigger cao gần 2 mét, dài 4,2 mét và nặng hơn 1 tấn, ước tính có thể cho đủ thịt để sản xuất ra 5.665 chiếc bánh hamburger Big Mac. Trăn Nam Mỹ khổng lồ là một trong những loài vật đáng sợ nhất thế giới khiến người ta liên tưởng tới quái vật thời xưa khi dài tới 12 m. Sao biển Macrotychaster được tìm thấy ở vùng Nam Cực bởi các nhà khoa học vào năm 2008 có thể dài tới 60cm. Sóc Trăng: Cúng bái vì con bê 2 đầu | THDT

