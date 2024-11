Loài sứa biển biết 'biến hình' khiến giới khoa học kinh ngạc

Trong thế giới đại dương bao la, loài sứa lược (Ctenophora) nổi bật không chỉ bởi vẻ đẹp lung linh mà còn bởi khả năng đặc biệt: hợp nhất cơ thể sau khi bị thương. Đây là một phát hiện đáng kinh ngạc, mở ra nhiều tiềm năng nghiên cứu về sinh học và y học. (Ảnh: Wikipedia) Sứa lược, thuộc ngành Ctenophora, là một nhóm động vật biển có cấu trúc cơ thể đối xứng tỏa tròn và di chuyển bằng các tấm lược hình thành từ nhiều lông bơi. (Ảnh: WordPress.com) Chúng thường sống tự do trong nước biển hoặc bò lê trên đáy biển, sử dụng các tua bắt mồi có tế bào dính để tấn công và tự vệ. (Ảnh: Coldwater.Science) Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng loài sứa lược Mnemiopsis leidyi có khả năng hợp nhất cơ thể sau khi bị thương. Khi hai con sứa bị thương ở gần nhau, chúng có thể hợp nhất thành một cơ thể thống nhất trong vòng 24 giờ. (Ảnh: NIOZ) Quá trình này bao gồm việc đồng bộ hóa hệ thần kinh và chia sẻ các chức năng cơ thể, một điều chưa từng thấy ở bất kỳ loài động vật nào khác. (Ảnh: iNaturalist) Khả năng hợp nhất cơ thể của sứa lược không chỉ là một hiện tượng sinh học thú vị mà còn mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới. Việc hiểu rõ cơ chế hợp nhất này có thể giúp các nhà khoa học phát triển các phương pháp chữa lành vết thương và tái tạo mô ở người. (Ảnh: The Marine Flora & Fauna of Norway) Ngoài ra, khả năng này cũng cho thấy sự linh hoạt và thích nghi cao của loài sứa lược trong môi trường sống khắc nghiệt. (Ảnh: wikipedia) Loài sứa lược với khả năng hợp nhất cơ thể là một minh chứng cho sự kỳ diệu của thiên nhiên. Phát hiện này không chỉ làm phong phú thêm kiến thức về sinh học biển mà còn mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong y học và công nghệ sinh học. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những nghiên cứu tiếp theo để hiểu rõ hơn về loài sinh vật đặc biệt này. (Ảnh: Pinterest) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

