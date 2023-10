Loại quả quý hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới: Việt Nam trồng được rồi!

Chanh ngón tay, có tên khoa học là Citrus australasica, là một loại quả quý hiếm và đắt đỏ, cũng được gọi là finger lime hoặc chanh trứng cá hồi. Loại chanh này có nguồn gốc từ Úc và có hình dáng độc đáo với các tép bên trong giống như trứng cá hồi. Quả chanh ngón tay có hình dạng dài, màu sắc bắt mắt từ xanh nhạt, xanh đậm, đến đỏ tươi và đỏ hung. Chanh ngón tay được ưa chuộng để sử dụng trong các món ăn và đồ trang trí do hương vị thơm ngon và vị chua đặc trưng. Loại quả này từng suýt bị tuyệt chủng do người châu Âu khai thác mạnh mẽ trong thế kỷ 18, nhưng may mắn là vẫn còn số ít cây tồn tại trong Công viên Quốc gia Úc, khiến nó trở nên quý hiếm và có giá thành cao. Giá chanh ngón tay có thể lên tới hàng triệu đồng 1kg, tương đương với nửa chỉ vàng. Tuy số lượng quả này có hạn và giá đắt đỏ, nhưng đã được trồng thành công tại một số tỉnh thành của Việt Nam như Bến Tre, Đà Lạt. Chanh ngón tay cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, thường được ăn kèm với hải sản tươi sống và một số món salad. Mời quý độc giả xem thêm video: Loại quả nhiều mắt có giá hơn 300 triệu một quả có gì đặc biệt?

