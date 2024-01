Loài gà đẹp nhất thế giới có bờm sư tử: Việt Nam đang nuôi nhiều!

Gà sư tử Ba Lan với chiếc mào xù như bờm sư tử lạ mắt đang được nhiều trang trại rao bán với giá từ 7 - 8 triệu đồng (tùy trọng lượng và tuổi đời gà). Theo các chủ trang trại, chùm mào bông trên đầu của gà lớn và kéo dài xuống tận cổ là điểm "không đụng hàng" của loại gà này... Gà bờm sư tử có dáng đi rất dũng mãnh, mặc dù là gà kiểng. Gà đạt chuẩn trưởng thành sinh đẻ sau 8 tháng, sức đề kháng cao, đẻ trứng to và đều. Chúng có nhiều màu lông khác nhau như vàng, đen, trắng...Gà sư tử Ba Lan có cân nặng trung bình khoảng 1,8–2 kg, năng suất trứng rất cao, 1-2 quả/ngày. Tuy có năng suất trứng cao song nhiều đại gia tìm mua chúng chủ yếu để nuôi kiểng. Chúng từng gây sốt trong giới sinh vật cảnh khi giá bán lên tới 2.500 USD/con (khoảng hơn 50 triệu đồng). Theo thông tin của các trang trại gà giống ở Hà Nội, TP HCM, do giống gà này khá hiếm nên việc mua chúng cần liên hệ trước 1-2 tuần. Hiện người muốn mua giống gà này có thể mua con giống với giá "mềm" hơn rất nhiều so với con trưởng thành (tùy theo độ tuổi của gà). Mặc dù chiếc bờm lông trên đầu khiến chúng nổi bật và khác biệt, song nhúm lông này cũng khiến gà đôi khi bị che khuất tầm nhìn. Gà Ba Lan có nguồn gốc từ Hà Lan và phổ biến ở Châu Âu. Các Hiệp hội Gia cầm Mỹ cho rằng giống gà này được giới thiệu tới Mỹ vào giữa năm 1830 và 1840. Mặc dù có tên gọi là Ba Lan nhưng tên này không phản ánh nguồn gốc của chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh loài sinh vật ở Việt Nam có chất lỏng siêu đắt đỏ.

