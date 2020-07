Loài động vật nổi tiếng chung thủy, nói không với ngoại tình

Cá ngựa là một trong những loài vật nổi tiếng chung thủy với bạn đời, con đực thậm chí còn là những anh chàng cực kỳ lãng mạn. Nếu vì lý do nào đó, một trong hai con phải chia ly, hoặc vĩnh viễn biến mất, con cá ngựa còn lại sẽ sống độc thân cho đến chết. Những đôi cá ngựa thường dành cả ngày để bên nhau và giữ đuôi với bạn tình trong khi bơi. Trước khi tiến hành giao phối, đôi bạn tình này sẽ cùng nhau khiêu vũ và anh chàng cá ngựa tỏ tình nhau bằng cách đổi màu. Sự hi sinh và chung tình của cá ngựa còn thể hiện ở hình thức sinh sản. Con đực sẽ nhận nhiệm vụ...mang thai hộ con cái, thụ tinh cho trứng ngay khi nó nhận trứng. Nhắc đến những cặp đôi chung thủy nhất thế giới động vật, thiên nga là số 2 thì có lẽ không loài nào ở vị trí số 1. Hình ảnh những cặp vợ chồng thiên nga quấn quít bên nhau không xa rời kể cả khi đã chết trở thành một trong những biểu tượng tình yêu được nhiều người biết đến. Khi thành vợ thành chồng, đôi thiên nga sẽ chung sống với nhau rất lâu dài và nói không với ngoại tình. Khi bạn đời của một con thiên nga chết thì con còn lại cũng tìm mọi cách để chết cùng, thay vì đi tìm đối tượng tình nhân khác. Mặc dù theo các nhà khoa học, do thiên nga gặp nhiều vấn đề như di chuyển, bảo vệ lãnh thổ, ấp trứng, nuôi con nên không muốn phải mất thời gian thu hút bạn tình nhưng không thể phủ nhận thiên nga thực sự chung thủy. Chim mỏ sừng lớn Ấn Độ hay còn được biết đến là chim hồng hoàng thường sống ở Tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á. Chúng được mệnh danh là loài chim lãng mạn nhất thế giới bởi việc lựa chọn bạn đời chúng là quá trình cực ấn tượng. Con đực sẽ sớm chọn một bạn tình dễ thương, sau đó sẽ tặng nhiều quà cho đến khi con cái chấp nhận chúng. Đối với một con chim cái, người bạn đời tốt nhất là con đựcc tặng cho nó món quà nó yêu thích nhất như cành cây, động vật chết hoặc thậm chí là xương. Từ ngày đầu tiên cho đến khi chết, chúng sống trong tình yêu. Hồng hoàng không bao giờ phản bội, chúng có một niềm tin to lớn vào tình yêu và sẽ chờ đợi bạn tình cho đến cuối đời. Không giống với các chú cún cưng, sói rất chung thuỷ với bạn tình của mình. Khi tìm được tình yêu đích thực, chúng sẽ nguyện sống chết cùng nhau. Các cặp giao phối và xây dựng, gìn giữ gia đình bằng cách sinh một lứa con mới mỗi năm. Hầu như những con sói không trải qua quá trình lão hoá sinh sản và có thể sinh con cho đến khi chết. Là một trong những loài vật có đặc điểm tiến hóa gần gũi nhất với loài người, tuy nhiên loài vượn có một tính cách đặc biệt mà không phải con người nào cũng có, đó là cực kỳ chung thủy. vượn lông xù không có nhiều bạn tình trong suốt vòng đời dài 35 đến 40 năm của nó. Con đực và con cái hình thành mối liên kết mạnh mẽ khi tìm thấy tình yêu và bình đẳng trong trách nhiệm nuôi dạy con cái. Mặc dù hạnh phúc là vậy nhưng đôi khi một số trường hợp ngoại tình, chia tay, tái hôn vẫn diễn ra trong cộng đồng nhà vượn. Top 7 Cách Sinh Sản Bá Đạo Của Thế Giới Loài Vật | Yan News

