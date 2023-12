Loài chim được mệnh danh “sứ giả địa ngục“: Ai thấy cũng hết hồn!

Chim Potoo, với tên khoa học Nyctibius Griseus, là một loài chim sống ẩn mình trong rừng Trung và Nam Mỹ, nổi tiếng với vẻ ngoại hình xấu xí và đôi mắt tròng vàng to tướng. Thường bị nhầm lẫn với chim ma vì vẻ ngoại hình kỳ dị, chúng được mệnh danh là "sứ giả địa ngục". Chim Potoo có khả năng ngụy trang xuất sắc, đứng bất động trên cành cây vào ban ngày, nhờ bộ lông màu ghi nâu giống với môi trường xung quanh. Nổi bật với chiếc mỏ to đùng và kích thước mồm ngang ngửa với hố bom, chim Potoo săn mồi chủ yếu vào ban đêm, chủ động săn đuổi côn trùng như châu chấu và bọ cánh cứng. Loài chim này có kết cấu gia đình độc đáo, cả con trống và con mái đều chịu trách nhiệm trong việc ấp trứng và chăm sóc con non sau khi nở. Bức ảnh và clip ghi lại chim Potoo tại Colombia đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều người gọi chúng là "chim ma" do vẻ ngoại hình đáng sợ. Tuy nhiên, chúng thực tế không tấn công con người và thường tự vệ bằng cách đóng băng, tỏ ra nhát người nhưng đầy tinh tế. Hiện vẫn còn nhiều điều bí ẩn về chim Potoo, khiến cho chúng trở thành một trong những loài chim quý hiếm và khó bắt gặp. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài chim ngốc nghếch nhất thế giới và không hề biết bay.

