Loài cây mọc tai thỏ kỳ lạ khiến nhiều người Việt phát cuồng

Có nguồn gốc từ vùng Namaqualand, Nam Phi, cây tai thỏ (Monilaria obconica) đã trở thành một "hiện tương" trên mạng xã hội những năm gần đây. Ảnh: Reddid. Loài cây này được biết đến với vẻ ngoài rất độc đáo, với thân và cành mập tròn, mỗi đầu cành có một cụm lá với hai mảng lá nhô lên trông giống hệt hai chiếc tai thỏ màu màu xanh. Ảnh: Massonia. Ngoài những chiếc "tai thỏ" ngộ nghĩnh, cây tai thỏ còn là loài cây có hoa đẹp. Khi mùa hoa đến, chúng trở nên nổi bật với những bông hoa màu trắng hoặc tím. Ảnh: World of Succulents. Trong tự nhiên, cây tai thỏ mọc trên các vùng đất cát khô cằn. Điều kiện khắc nghiệt này đã tạo nên khả năng thích nghi độc đáo của loài cây hình chú thỏ. Ảnh: Etsy. Những chiếc "tai thỏ" của chúng chính là bộ phận trữ nước, giúp cây có thể tồn tại được qua những khoảng thời gian khô hạn nhất. Ảnh: Heilsuver.is. Từ khu vực phân bố bản địa, cây tai thỏ đã được thương mại hóa, trở thành cây cảnh được bán phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: Planta app. Đây là loài cây dễ trồng, có thể gieo bằng hạt. Những chiếc tai thỏ bắt đầu hình thành từ khi cây nảy mầm. Chăm sóc và theo dõi "thỏ" từ lúc nảy mầm cho đến khi lớn là một điều rất thú vị. Ảnh: AZ Animals. Vào năm 2017, cây tai thỏ đã trở thành một cơn sốt trên mạng Twitter khắp thế giới. Những hình ảnh ngộ nghĩnh của chúng đã được rất nhiều người chia sẻ và nhận về lượng tương tác khổng lồ. Ảnh: Etsy. Trên thực tế, "tai thỏ" của loài cây này chỉ dễ thương khi mới nhú lên. Theo thời gian, những chiếc "tai" này sẽ trở nên rất dài, trở thành một dạng "thỏ đột biến" kỳ quái. Ảnh: Planet Desert. Bất chấp sự phổ biến như một loại cây cảnh, trong tự nhiên, cây tai thỏ cùng nhiều loài cây thân thảo khác ở Namaqualand đang đối mặt với nguy cơ bị suy giảm và tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. Ảnh: Encyclopedia of Life. Các nỗ lực nghiên cứu và bảo tồn loài cây này đang được tiến hành trong một nỗ lực chung nhằm bảo vệ và duy trì sự đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta. Ảnh: Parade.

