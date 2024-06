Loài cây kỳ lạ có bộ gene lớn nhất hành tinh, chuyên gia bối rối

Một loài dương xỉ nhỏ tên Tmesipteris oblanceolata, chỉ mọc trên đảo Grande Terre thuộc Thái Bình Dương, đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới với bộ gene lớn nhất hành tinh. Bộ gene của loài cây này chứa khoảng 160 tỷ cặp gigabase (Gbp), dài hơn 7% so với loài giữ kỷ lục trước đó, Paris japonica, và gấp 50 lần so với con người. ADN từ một tế bào của loài cây này nếu được gỡ ra sẽ trải dài tới 106m. Tmesipteris oblanceolata cao khoảng 5-10 cm và chỉ được tìm thấy ở New Caledonia. Tiến sĩ Jaume Pellicer và nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra điều này khi nghiên cứu loài dương xỉ trong phòng thí nghiệm. Bộ gene khổng lồ có thể là do sự kết hợp giữa đoạn ADN giống virus và việc nhân đôi bộ gene. Tuy nhiên, bộ gene lớn có thể là gánh nặng, làm hạn chế sự phát triển và khả năng cạnh tranh của loài. Việc phát hiện loài dương xỉ này đã đánh đổ nhiều ngộ nhận trước đây về mối liên hệ giữa kích thước bộ gene và sự phức tạp của sinh vật. Bộ gene khổng lồ này vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với các nhà khoa học. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

Một loài dương xỉ nhỏ tên Tmesipteris oblanceolata, chỉ mọc trên đảo Grande Terre thuộc Thái Bình Dương, đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới với bộ gene lớn nhất hành tinh. Bộ gene của loài cây này chứa khoảng 160 tỷ cặp gigabase (Gbp), dài hơn 7% so với loài giữ kỷ lục trước đó, Paris japonica, và gấp 50 lần so với con người. ADN từ một tế bào của loài cây này nếu được gỡ ra sẽ trải dài tới 106m. Tmesipteris oblanceolata cao khoảng 5-10 cm và chỉ được tìm thấy ở New Caledonia. Tiến sĩ Jaume Pellicer và nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra điều này khi nghiên cứu loài dương xỉ trong phòng thí nghiệm. Bộ gene khổng lồ có thể là do sự kết hợp giữa đoạn ADN giống virus và việc nhân đôi bộ gene. Tuy nhiên, bộ gene lớn có thể là gánh nặng, làm hạn chế sự phát triển và khả năng cạnh tranh của loài. Việc phát hiện loài dương xỉ này đã đánh đổ nhiều ngộ nhận trước đây về mối liên hệ giữa kích thước bộ gene và sự phức tạp của sinh vật. Bộ gene khổng lồ này vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với các nhà khoa học. Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.