Loài cây được mệnh danh 'yêu tinh trong truyền thuyết'

Loxanthocereus aureispinus, hay còn gọi là xương rồng đuôi chồn hay "cáo chín đuôi", là một loài cây mọng nước thuộc họ xương rồng (Cactaceae). (ảnh: Toutiao) Loài cây này có nguồn gốc từ Bolivia và được biết đến với vẻ đẹp độc đáo và cuốn hút. (ảnh:Toutiao) Loxanthocereus aureispinus có thân hình trụ, mềm mại và có thể dài tới 1,5 mét. (ảnh: LLIFLE) Thân cây được bao phủ bởi lớp lông vàng ngắn, tạo nên vẻ ngoài giống như đuôi chồn. Đây chính là lý do loài cây này được gọi là xương rồng đuôi chồn hay "cáo chín đuôi". (ảnh:Adobe Stock) Không chỉ có hình dáng độc đáo, Loxanthocereus aureispinus còn nở hoa rất đẹp. Hoa của cây có màu đỏ tươi, thường nở vào mùa nắng, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ và cuốn hút. Mỗi thân cây có thể nở hàng chục bông hoa, làm cho không gian trở nên sống động và hấp dẫn.(ảnh: LLIFLE) Trong phong thủy, xương rồng đuôi chồn thường được trang trí ở sân vườn hoặc treo ban công theo hướng Tây Bắc để chiêu tài lộc và mang lại vận may cho gia chủ. Nhiều người tin rằng việc sở hữu một chậu xương rồng đuôi chồn sẽ giúp họ hạnh phúc và thuận lợi trong đường tình duyên.(ảnh:Toutiao) Loxanthocereus aureispinus thích hợp với loại đất có độ thoáng khí tốt. Bạn có thể trộn đất than bùn và đá trân châu theo tỷ lệ 1:1, thêm một lượng phân hữu cơ để tăng độ phì nhiêu cho đất. Khi tưới nước, cần chú ý liều lượng thích hợp để tránh bị thối rễ. Chỉ nên tưới nước khi bề mặt đất khô và tưới vừa đủ để tạo độ ẩm cho đất. (ảnh:Toutiao) Loxanthocereus aureispinus không chỉ là một loài cây cảnh đẹp mắt mà còn mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành. Với vẻ đẹp độc đáo và khả năng nở hoa rực rỡ, xương rồng đuôi chồn chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích cây cảnh và muốn mang lại may mắn cho gia đình.(ảnh:Toutiao) Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.

