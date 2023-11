Loài cây "báu vật" của Việt Nam: Mỗi kilogam giá trị hàng trăm triệu đồng

Điều đặc biệt về loài cây này là nó đã tồn tại hàng nghìn năm và hiện chỉ còn lại 50-60 gốc trên toàn khu vực. Cây chè cổ thụ Bạch Long được coi là báu vật của Việt Nam, với các đặc điểm là lá mọc tít trên cao, khi nhai có một vị chát lạ hơi nồng và ngọt hậu. Từ loài cây này, người ta thu hái trà Bạch Long, trà có giá trị cực kỳ cao và là một trong những loại trà đắt nhất tại Việt Nam. Loài cây này sống ở độ cao trên 2.500m, với khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, nước đất đóng băng, cây phải đâm rễ sâu vào đá để tìm dưỡng chất. Vì điều kiện môi trường, loài chè này phát triển rất chậm, thường chỉ lớn thêm 1mm đường kính thân cây mỗi năm. Một cách đặc biệt, trà Bạch Long có vị êm dịu, ngọt ngào và màu vàng mơ, giữ hương thơm tỏa ra đặc trưng và lâu hơn so với các loại trà bình thường. Khi pha trà Bạch Long, tận hưởng một ngụm trà, người thưởng thức cảm nhận được vị trà thấm vào từng tế bào, tạo cảm giác sảng khoái và tỉnh táo.

Do tính hiếm có và quý giá, giá thành phẩm của trà Bạch Long đạt tới 680 triệu đồng/kg, là một trong những loại trà đắt nhất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, loài cây này đang đối diện với nguy cơ giảm số lượng do việc thu hái mà không bảo tồn, khiến rừng nơi chúng sinh sống bị tan hoang. Để bảo tồn và tận dụng tốt tài nguyên này, cần có sự can thiệp và bảo vệ một cách cụ thể. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài thú quý hiếm bỗng tái xuất ở Việt Nam sau 30 năm mất tích.

Điều đặc biệt về loài cây này là nó đã tồn tại hàng nghìn năm và hiện chỉ còn lại 50-60 gốc trên toàn khu vực. Cây chè cổ thụ Bạch Long được coi là báu vật của Việt Nam, với các đặc điểm là lá mọc tít trên cao, khi nhai có một vị chát lạ hơi nồng và ngọt hậu. Từ loài cây này, người ta thu hái trà Bạch Long, trà có giá trị cực kỳ cao và là một trong những loại trà đắt nhất tại Việt Nam. Loài cây này sống ở độ cao trên 2.500m, với khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, nước đất đóng băng, cây phải đâm rễ sâu vào đá để tìm dưỡng chất. Vì điều kiện môi trường, loài chè này phát triển rất chậm, thường chỉ lớn thêm 1mm đường kính thân cây mỗi năm. Một cách đặc biệt, trà Bạch Long có vị êm dịu, ngọt ngào và màu vàng mơ, giữ hương thơm tỏa ra đặc trưng và lâu hơn so với các loại trà bình thường. Khi pha trà Bạch Long, tận hưởng một ngụm trà, người thưởng thức cảm nhận được vị trà thấm vào từng tế bào, tạo cảm giác sảng khoái và tỉnh táo.

Do tính hiếm có và quý giá, giá thành phẩm của trà Bạch Long đạt tới 680 triệu đồng/kg, là một trong những loại trà đắt nhất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, loài cây này đang đối diện với nguy cơ giảm số lượng do việc thu hái mà không bảo tồn, khiến rừng nơi chúng sinh sống bị tan hoang. Để bảo tồn và tận dụng tốt tài nguyên này, cần có sự can thiệp và bảo vệ một cách cụ thể. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài thú quý hiếm bỗng tái xuất ở Việt Nam sau 30 năm mất tích.