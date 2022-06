Lộ nguyên nhân có thể khiến iPhone 14 Pro gây thất vọng tràn trề

Nguồn tin từ ShrimpApplePro mới đây tiết lộ chip A16 Bionic dành cho các mẫu iPhone 14 Pro sẽ được sản xuất trên quy trình tương tự như A15 Bionic của iPhone 13. Điều tương tự cũng xảy ra với con chip M2, dự kiến xuất hiện trên những chiếc MacBook thế hệ mới. Điều này khiến nhiều người vô cùng thất vọng vì hiệu năng chip A16 mới nhất của Apple sẽ không mạnh hơn bao nhiêu so với A15. Theo nhà phân tích Ming-chi Kuo, quy trình chế tạo N3 và N4P của TSMC sẽ không được đưa vào sản xuất hàng loạt cho đến năm 2023. Chính vì thế, quy trình N5P và N4 sẽ là những công nghệ khả thi mới nhất dành cho các con chip của Apple ra mắt trong năm nay. Kuo tin rằng N4 không có nhiều cải tiến so với N5P - quy trình hiện đang được sử dụng để sản xuất chip A15 Bionic cho dòng sản phẩm iPhone 13 và iPad Mini. Vì vậy, Apple sẽ tiếp tục gắn bó với quy trình N5P trên chip A16. Theo Kuo, những nâng cấp về hiệu suất của chip A16 so với A15 là rất hạn chế và việc đặt tên "A16" chỉ nhằm mục đích tiếp thị. Mới đây theo Bloomberg, phiên bản iOS mới sẽ hỗ trợ tính năng màn hình luôn bật, cho phép người dùng xem các thông báo mà không cần bật sáng màn hình. Nhiều khả năng, tính năng này sẽ chỉ được trang bị trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Trong khi đó, hai phiên bản tiêu chuẩn sẽ không hỗ trợ tính năng này. Nguyên nhân là do iPhone 14 và iPhone 14 Max không sử dụng màn hình công nghệ LPTO. Bên cạnh đó, điều này cũng giúp Apple có thể dễ dàng phân cấp hai dòng sản phẩm của hãng. Nếu thông tin trên chính xác, bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ là những mẫu di động đầu tiên của Apple hỗ trợ công nghệ này. Thế hệ iPhone ra mắt năm 2022 sẽ có 4 phiên bản, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã tồn tại từ thế hệ iPhone X. Thay vào đó, hai mẫu máy này sẽ sử dụng màn hình đục lỗ. Bộ đôi iPhone 14 Pro sẽ có hai phần đục lỗ được đặt cạnh nhau. Phần đục lỗ chính giữa sẽ có thiết kế hình viên thuốc, đây là nơi chứa camera selfie và cảm biến hồng ngoại. Phần đục lỗ hình tròn bên cạnh sẽ là vị trí của máy chiếu nhận diện khuôn mặt. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng màn hình "tai thỏ" như các phiên bản iPhone hiện nay. Giá bán của thế hệ iPhone 14 được cho là sẽ cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá lần lượt từ 1.099 USD và 1.199 USD. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

