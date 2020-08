Lộ hình ảnh Galaxy Z Fold2 5G, có đáng giá 76 triệu đồng?

Dù Samsung chỉ điểm qua Galaxy Z Fold2 5G ở sự kiện Unpacked 2020 mà chưa đưa thông tin chi tiết và giá bán của máy, chiếc smartphone màn hình gập này gần đây vẫn luôn nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới công nghệ. Mới đây nhất, những hình ảnh rò rỉ về chiếc Samsung Galaxy Z Fold2 5G được tài khoản Sparrows News chia sẻ qua đoạn quảng cáo trên YouTube một lần nữa khiến các Samfan xôn xao. Đúng như những đồn đoán trước kia, Samsung sẽ trang bị màu vàng đồng đang là "hot trend" cho Galaxy Z Fold2 5G bên cạnh phiên bản màu đen huyền bí. Về thiết kế, dường như Galaxy Z Fold2 5G mỏng hơn, dễ dàng cầm nắm và mang theo so với bản tiền nhiệm. Màn hình bên ngoài của Galaxy Z Fold2 5G có kích thước 6,2 inch bao phủ gần như toàn bộ mặt trước của máy, cụ thể là 7,6 inch với độ phân giải 2.213×1.689 pixel. Bên trong, Galaxy Z Fold2 5G tiếp tục gây bất ngờ khi bỏ thiết kế cắt khuyết kỳ cục ở phía trên bên phải, nơi đặt camera và làm hỏng vẻ đẹp tổng thể trên Galaxy Fold. Thay vào đó, Galaxy Z Fold2 5G sử dụng camera đục lỗ, chiếm ít không gian hơn trên màn hình OLED (tần số quét 120Hz). Với kích thước màn hình lớn, chiếc điện thoại nắp gập mới của Samsung còn mở ra không gian đa nhiệm cao cấp khi bạn có thể sử dụng 3 ứng dụng cùng lúc. Samsung cũng mang tính năng "Flex Mode" của Z Flip lên Galaxy Z Fold2 5G, cho phép màn hình được sử dụng ở chế độ mở nửa chừng, giúp cho người dùng rảnh tay để chụp ảnh và quay video, hoặc biến nửa dưới thành bàn phím ảo. Giống như Z Flip và Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 5G thay tấm màn hình nhựa mỏng manh bằng loại kính siêu mỏng nên hứa hẹn có độ bền cao hơn Galaxy Fold. Về hệ thống camera, mặt sau chiếc điện thoại là cụm camera 3 ống kính mới xếp dọc, giống với thiết kế của Galaxy Note20 Ultra. Theo rò rỉ thì thông số cụ thể sẽ bao gồm camera chính 12MP, camera góc rộng 16MP, camera tele 64MP, và camera trước 10MP được tích hợp cảm biến nhận diện khuôn mặt. Wireless DeX cũng là một trong những điểm nổi bật có mặt trên Fold và đương nhiên cũng sẽ có trên Z Fold2 5G. Tính năng này cho phép bạn kết nối thiết bị tới màn hình bên ngoài, mà không cần phụ kiện như DeX pad hoặc cáp USB. Samsung Galaxy Z Fold2 5G sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 865 hỗ trợ kết nối 5G, RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong sẽ là 256GB hoặc 512GB. Từng có nhiều tin đồn cho rằng giá bán của Galaxy Z Fold2 5G sẽ rẻ hơn so với Galaxy Fold trong thời gian đầu ra mắt. Thế nhưng, nguồn tin thân cận từ Samsung cho biết: "Galaxy Z Fold2 sẽ được bán ra thị trường với 2 phiên bản, trong đó phiên bản hỗ trợ mạng 4G sẽ có giá 1.980 USD (tương đương 45,5 triệu đồng) và Galaxy Z Fold2 hỗ trợ mạng 5G sẽ có giá lên đến 3.300 USD (tương đương 76 triệu đồng)". Galaxy Fold: Siêu phẩm smartphone màn hình gập lên kệ Việt Nam | VTC Now

Dù Samsung chỉ điểm qua Galaxy Z Fold2 5G ở sự kiện Unpacked 2020 mà chưa đưa thông tin chi tiết và giá bán của máy, chiếc smartphone màn hình gập này gần đây vẫn luôn nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới công nghệ. Mới đây nhất, những hình ảnh rò rỉ về chiếc Samsung Galaxy Z Fold2 5G được tài khoản Sparrows News chia sẻ qua đoạn quảng cáo trên YouTube một lần nữa khiến các Samfan xôn xao. Đúng như những đồn đoán trước kia, Samsung sẽ trang bị màu vàng đồng đang là "hot trend" cho Galaxy Z Fold2 5G bên cạnh phiên bản màu đen huyền bí. Về thiết kế, dường như Galaxy Z Fold2 5G mỏng hơn, dễ dàng cầm nắm và mang theo so với bản tiền nhiệm. Màn hình bên ngoài của Galaxy Z Fold2 5G có kích thước 6,2 inch bao phủ gần như toàn bộ mặt trước của máy, cụ thể là 7,6 inch với độ phân giải 2.213×1.689 pixel. Bên trong, Galaxy Z Fold2 5G tiếp tục gây bất ngờ khi bỏ thiết kế cắt khuyết kỳ cục ở phía trên bên phải, nơi đặt camera và làm hỏng vẻ đẹp tổng thể trên Galaxy Fold. Thay vào đó, Galaxy Z Fold2 5G sử dụng camera đục lỗ, chiếm ít không gian hơn trên màn hình OLED (tần số quét 120Hz). Với kích thước màn hình lớn, chiếc điện thoại nắp gập mới của Samsung còn mở ra không gian đa nhiệm cao cấp khi bạn có thể sử dụng 3 ứng dụng cùng lúc. Samsung cũng mang tính năng "Flex Mode" của Z Flip lên Galaxy Z Fold2 5G, cho phép màn hình được sử dụng ở chế độ mở nửa chừng, giúp cho người dùng rảnh tay để chụp ảnh và quay video, hoặc biến nửa dưới thành bàn phím ảo. Giống như Z Flip và Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 5G thay tấm màn hình nhựa mỏng manh bằng loại kính siêu mỏng nên hứa hẹn có độ bền cao hơn Galaxy Fold. Về hệ thống camera, mặt sau chiếc điện thoại là cụm camera 3 ống kính mới xếp dọc, giống với thiết kế của Galaxy Note20 Ultra. Theo rò rỉ thì thông số cụ thể sẽ bao gồm camera chính 12MP, camera góc rộng 16MP, camera tele 64MP, và camera trước 10MP được tích hợp cảm biến nhận diện khuôn mặt. Wireless DeX cũng là một trong những điểm nổi bật có mặt trên Fold và đương nhiên cũng sẽ có trên Z Fold2 5G. Tính năng này cho phép bạn kết nối thiết bị tới màn hình bên ngoài, mà không cần phụ kiện như DeX pad hoặc cáp USB. Samsung Galaxy Z Fold2 5G sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 865 hỗ trợ kết nối 5G, RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong sẽ là 256GB hoặc 512GB. Từng có nhiều tin đồn cho rằng giá bán của Galaxy Z Fold2 5G sẽ rẻ hơn so với Galaxy Fold trong thời gian đầu ra mắt. Thế nhưng, nguồn tin thân cận từ Samsung cho biết: "Galaxy Z Fold2 sẽ được bán ra thị trường với 2 phiên bản, trong đó phiên bản hỗ trợ mạng 4G sẽ có giá 1.980 USD (tương đương 45,5 triệu đồng) và Galaxy Z Fold2 hỗ trợ mạng 5G sẽ có giá lên đến 3.300 USD (tương đương 76 triệu đồng)". Galaxy Fold: Siêu phẩm smartphone màn hình gập lên kệ Việt Nam | VTC Now