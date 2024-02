Lộ diện rồng quái vật khủng nhất hành tinh, săn mồi cực đỉnh

Nghiên cứu do nhà cổ sinh vật học Herto Rivea-Sylva từ Bảo tàng Sa mạc (Mexico) dẫn đầu, và quái vật biển mới này thuộc dòng họ thương long, nhóm bò sát biển cỡ lớn sống cùng thời với khủng long. Yaguarasaurus regiomontanus được khai quật dưới dạng hóa thạch ở lớp đá vôi ở Mexico, có niên đại lên tới 90 triệu tuổi, trong Hệ tầng Agua Nueva của kỷ Phấn Trắng. Đây là một trong những mẫu vật lớn nhất, hoàn chỉnh nhất và đáng sợ nhất từ lớp đá nổi tiếng này. Phân tích cho thấy Yaguarasaurus regiomontanus dài tới 5,2 m khi còn sống, là một trong những thương long lớn nhất được biết đến. Loài này là kẻ săn mồi nguy hiểm và to lớn hơn các sinh vật biển cùng thời. Nó thuộc chi thương long Plioplatecarpus, và là một con lớn so với các loài khác cùng chi. Sinh vật này là một phát hiện quan trọng vì đã trỗi dậy sau sự kiện tuyệt chủng trong kỷ Phấn Trắng, nhưng rất tiếc, như nhiều loài khủng long khác, nó đã tuyệt chủng sau sự kiện tiểu hành tinh khổng lồ Chicxulub đâm vào Trái Đất 66 triệu năm Mời quý độc giả xem thêm video: Sắp có cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness quy mô lớn.

