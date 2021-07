Lộ diện loạt hành tinh đáng sợ, quái dị như phim viễn tưởng

Hành tinh hồng Gj-504b có kích thước tương đương với sao Mộc, cách Trái đất của chúng ta khoảng 57 năm ánh sáng. Gj-504b là hành tinh trẻ với tuổi đời vào khoảng 160 triệu năm, Trái đất có tuổi đời hơn 4 tỷ năm. Ngoại hành tinh này có màu đỏ hồng rất bắt mắt và kỳ lạ.Hành tinh Hd 189733b có kích thước lớn hơn sao Mộc một chút, cách hệ Mặt trời khoảng 62 năm ánh sáng. Bầu khí quyển của Hd 189733b chủ yếu bao gồm các nguyên tử silicat khiến cho ngoại hành tinh này có một màu xanh tuyệt đẹp. Tốc độ gió trên Hd 189733b có thể đạt tới 8690 km/h, nhiệt độ có thể lên tới hơn 900°C và đặc biệt là còn có cả mưa thủy tinh. Vì vậy, chắc chắn không có sinh vật nào sống sót được trên hành tinh xinh đẹp này. Hành tinh Cancri E, nằm trong chòm sao Cự Giải, lớn gấp 8 lần so với hành tinh của chúng ta. Ngoại hành tinh này cách Trái Đất khoảng 40 năm ánh sáng. Các nhà khoa học cho rằng hành tinh Cancri E được bao phủ bởi một lượng kim cương khổng lồ bởi trên hành tinh này có nhiều carbon hơn Mặt trời. Nhiệt độ bề mặt của hành tinh này lên tới 2.400°C. Hành tinh Gliese 581c chỉ cách hệ mặt trời 20 năm ánh sáng. Trên hành tinh này có sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt, một bên nóng như thiêu đốt còn bên kia thì đóng băng. Nguyên nhân là do Gliese 581c quay quanh một ngôi sao với khoảng cách rất gần, 10,9 triệu km. Nhưng nếu con người muốn tìm một hành tinh mới để định cư thì Gliese 581c có thể là một lựa chọn, bởi không chỉ có khoảng cách khá gần mà hành tinh này còn có một dải đất nhỏ có nhiệt độ đủ thích hợp để duy trì sự sống về mặt lý thuyết. Hành tinh J1407b được coi là người anh em họ hàng của Sao Thổ bởi nó cũng sở hữu vành đai lộng lẫy nhưng rộng gấp 200 lần so với các vành đai của Sao Thổ trong hệ Mặt Trời của chúng ta. Nếu J1407b nằm ở vị trí của Sao Thổ thì các vành đai của hành tinh sẽ xuất hiện trên bầu trời đêm với kích thước lớn hơn nhiều so với Mặt Trăng. Ngoại hành tinh Gj 1214b được coi như là một phiên bản lớn hơn và nóng hơn của Sao Mộc. Toàn bộ bề mặt của Gj 1214b là các đại dương, hoàn toàn không có bất kỳ vùng đất nào. Hành tinh Psr B1620-26 B có tuổi thọ gần 13 tỷ năm, là hành tinh già đời nhất từng được biết đến trong vũ trụ (tuổi thọ của vũ trụ được ước tính), cư trú tại một cụm hơn 100.000 ngôi sao bị đốt cháy. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

