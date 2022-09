Lộ diện hình ảnh iPhone 15 Ultra, đẹp hút hồn từng "cen-ti-mét"?

Ngay khi loạt iPhone 14 vừa lên kệ, những tin đồn về iPhone 15 đã bắt đầu xuất hiện. Theo các tin tức rò rỉ mới nhất, iPhone 15 Ultra sẽ là mẫu iPhone đắt giá nhất năm 2023, đồng thời nó cũng được trang bị thêm nhiều tính năng vượt trội so với iPhone 14 Pro Max. Từ các thông tin mới được tiết lộ, kênh YouTube 4RMD đã tung ra concept iPhone 15 Ultra đẹp hút hồn các iFan. Theo video concept của 4RMD, thiết kế bề ngoài của iPhone 15 Ultra sẽ không có nhiều thay đổi so với iPhone 14 Pro Max. Điểm khác biệt nổi bật nhất có lẽ là cụm camera sau của 15 Ultra, khi nó được bổ sung thêm 1 ống kính, nâng tổng số ống kính lên con số 4. Cũng vì thế, mô-đun camera sau sẽ có thiết kế 4 ống kính cân đối nằm ở 4 góc bao gồm ống tele, ống góc rộng, góc siêu rộng và tiềm vọng. Như vậy, ống kính tiềm vọng cho khả năng zoom quang 5x đến 6x được coi là một nâng cấp sáng giá nhất cho iPhone 15 Ultra so với iPhone 14 Pro Max.

iPhone 2023 cũng được cho là sẽ dòng iPhone đầu tiên dùng cổng kết nối USB-C, đáp ứng yêu cầu chuẩn chung của thị trường châu Âu. Màn hình với thiết kế Dynamic Island giống với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được giữ nguyên, cùng camera selfie 12MP. Viên pin có thể sẽ được nâng cấp lên mức 5.000mAh cho thời lượng sử dụng 48 giờ. Về giá bán, iPhone 15 Ultra dự kiến sẽ tăng giá so với 14 Pro Max, trong đó phiên bản dung lượng thấp nhất sẽ được bán với giá 1.200 USD (khoảng 28.4 triệu đồng). Để so sánh, iPhone 14 Pro Max hiện tại có giá khởi điểm 1.100 USD (khoảng 26 triệu đồng) tại Mỹ. >>>Xem thêm video: Tin nóng: Smartphone CHỐNG NGHIỆN GAME. Tên gọi mới cho iPhone 15 (Nguồn: MobileCity).

