Lộ diện 500.000 “đứa con” của lỗ đen quái vật ngay gần Trái Đất

Thông qua phân tích dữ liệu từ siêu kính viễn vọng James Webb, họ đã tiết lộ rằng Sagittarius C chứa khoảng 500.000 "tiền sao", tức là những ngôi sao sơ sinh đang hình thành và phát triển. Cụm tiền sao này có ở trung tâm một tiền sao "quái vật" có khối lượng gấp 32 lần Mặt Trời. Điều này làm nổi bật Sagittarius C, nơi môi trường xung quanh lỗ đen siêu khối Sagittarius A* được cho là quá khắc nghiệt để hỗ trợ sự hình thành của bất kỳ ngôi sao nào. Phát hiện này không chỉ là một tiến bộ trong việc hiểu về vũ trụ, mà còn mở ra nhiều cơ hội để đảo ngược các lý thuyết thiên văn hiện tại. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng thiết bị NIRCam của James Webb để quan sát Sagittarius C. Mặc dù những đám mây tiền sao trông ít đông đúc hơn do ánh sáng từ các ngôi sao phía sau không thể đi qua, nhưng các phân tích chi tiết đã cho thấy độ dày đặc thực sự của khu vực và giúp ước tính số lượng tiền sao. Sagittarius C hiện lên với các đám mây tối hồng ngoại, như những lỗ trên bầu trời đêm. Nơi này đang là nơi hình thành của các ngôi sao tương lai, và các phân tích cũng cho thấy sự hỗn loạn trong các đám mây khí từ tính, đang tạo ra các ngôi sao khổng lồ. Các ngôi sao này, lớn hơn Mặt Trời nhiều lần, là những nhà máy sản xuất các nguyên tố nặng trong thiên hà. Hiểu rõ về chúng sẽ giúp chúng ta khám phá nguồn gốc của vũ trụ. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.

Thông qua phân tích dữ liệu từ siêu kính viễn vọng James Webb, họ đã tiết lộ rằng Sagittarius C chứa khoảng 500.000 "tiền sao", tức là những ngôi sao sơ sinh đang hình thành và phát triển. Cụm tiền sao này có ở trung tâm một tiền sao "quái vật" có khối lượng gấp 32 lần Mặt Trời. Điều này làm nổi bật Sagittarius C, nơi môi trường xung quanh lỗ đen siêu khối Sagittarius A* được cho là quá khắc nghiệt để hỗ trợ sự hình thành của bất kỳ ngôi sao nào. Phát hiện này không chỉ là một tiến bộ trong việc hiểu về vũ trụ, mà còn mở ra nhiều cơ hội để đảo ngược các lý thuyết thiên văn hiện tại. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng thiết bị NIRCam của James Webb để quan sát Sagittarius C. Mặc dù những đám mây tiền sao trông ít đông đúc hơn do ánh sáng từ các ngôi sao phía sau không thể đi qua, nhưng các phân tích chi tiết đã cho thấy độ dày đặc thực sự của khu vực và giúp ước tính số lượng tiền sao. Sagittarius C hiện lên với các đám mây tối hồng ngoại, như những lỗ trên bầu trời đêm. Nơi này đang là nơi hình thành của các ngôi sao tương lai, và các phân tích cũng cho thấy sự hỗn loạn trong các đám mây khí từ tính, đang tạo ra các ngôi sao khổng lồ. Các ngôi sao này, lớn hơn Mặt Trời nhiều lần, là những nhà máy sản xuất các nguyên tố nặng trong thiên hà. Hiểu rõ về chúng sẽ giúp chúng ta khám phá nguồn gốc của vũ trụ . Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế.