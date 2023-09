Lộ 5 thay đổi ngoạn mục nhất trên iPhone 15 series trước ngày ra mắt

Các mẫu iPhone 15 Pro sẽ được trang bị chip A17 Bionic mới, đem lại khả năng kiểm soát tiêu thụ pin tốt hơn. Dự kiến, thời lượng sử dụng pin của chúng sẽ cao hơn nhiều so với các mẫu iPhone 14 Pro, với mức tối đa lên đến 29 tiếng trên iPhone 14 Pro Max. Tất cả các mẫu iPhone 15 mới sẽ được trang bị chip băng thông siêu rộng U2 được nâng cấp, thay thế cho U1 trên các phiên bản iPhone 14. Điều này cải thiện tính chính xác của ứng dụng Find My của Apple trong việc theo dõi vị trí thiết bị. iPhone 15 Ultra không sẽ ra mắt trong sự kiện này, có thể sẽ ra mắt vào năm 2023. Do đó, iPhone 15 Pro Max vẫn là mẫu đắt nhất trong loạt sản phẩm này.iPhone 15 Pro Max sẽ có khả năng zoom quang học lên đến 6x, gấp 3 lần so với các mẫu iPhone hiện tại. Đây là một cải tiến đáng chú ý cho chất lượng hình ảnh. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ chuyển từ khung thép không gỉ sang khung titan. Điều này làm cho các mẫu iPhone 15 Pro nhẹ hơn khoảng 10% so với các mẫu tiền nhiệm, mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái hơn. Sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/9 tại trụ sở chính ở Cupertino, Mỹ, và sẽ được trình chiếu trực tuyến trên YouTube và trang web của Apple. Sự kiện này quan trọng đối với Apple để tạo cường điệu cho sản phẩm và kích thích doanh số bán hàng trong quý 4, thời gian quan trọng nhất trong năm. Apple cũng hy vọng rằng dòng iPhone 15 sẽ giúp cạnh tranh với các đối thủ như Huawei và thu hút người dùng Android. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

