Linh Ngọc Đàm nhận yêu thương nhiều, khủng bố cũng lắm

Linh Ngọc Đàm vừa có chia sẻ trên trang cá nhân về việc mình bị cô bị antifan, trong đó có fan của Sơn Tùng M-TP khủng bố và động chạm đến cả gia đình nữ streamer. Nguồn cơn bắt dầu từ việc Linh Ngọc Đàm chia sẻ lại story trên Instagram của Thiều Bảo Trâm để an ủi người chị thân thiết đang gặp chuyện buồn. Tuy nhiên, điều này vô tình đã làm dấy lên nghi vấn chuyện tình của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng tan vỡ do có người thứ 3 xuất hiện khiến cư dân mạng "khẩu chiến" nhiều ngày qua. Ngay sau khi đọc được bài viết này của Linh Ngọc Đàm, biết được cô nàng đang chịu nhiều ấm ức, hàng loạt những đồng nghiệp nổi tiếng của Linh Ngọc Đàm đã lên tiếng bênh vực, động viên Linh Ngọc Đàm vượt qua sóng gió. Uyên Pu - người bạn thân thiết của Linh Ngọc Đàm cũng gửi lời yêu thương đến nữ Streamer Hoàng Diệp Anh an ủi Linh Ngọc Đàm bằng dòng trạng thái có phần lầy lội. Streamer Quang Cuốn cũng lên tiếng thể hiện tình yêu thương với người chị thân thiết giữa sóng gió. Dòng trạng thái của streamer Mimosa. Bạn bè của Linh Ngọc Đàm cũng lần lượt gửi lời yêu thương đến Đàm Tổng Có thể thấy rất nhiều bạn bè thân thiết lo lắng cho tình hình của nữ streamer. Bên cạnh những lời yêu thương, một số người anh trong nghề còn có nhiều cách động viên đàn em sau khi vấp phải scandal trên trời rơi xuống này. Hiện tại, bài viết mới của Linh Ngọc Đàm lại tiếp tục nổ ra cuộc tranh cãi lớn vì đã tiết lộ một số thông tin Thiều Bảo Trâm đã dọn ra khỏi nhà của Sơn Tùng. Đặc biệt, cô nàng còn khẳng định mình 'mắt thấy tai nghe' những điều không hay nên mới lên tiếng bảo vệ Thiều Bảo Trâm.

