Lạc bước trước những sân Golf đẹp nhất hành tinh

Oakmont Country Club (Oakmont, Pensylvania, Mỹ). Được xây dựng vào năm 1903, đây được coi là sân golf bậc nhất tại Hoa Kỳ, được mệnh danh là mốc lịch sử quốc gia vào năm 1987. Oakmont Country Club cũng là sân golf được chọn để tổ chức US Open vào năm 2016. Tọa lạc trên khu đất rộng 220 ha, nhô ra biển Đại Tây Dương, sân golf Old Head Golf Links ở hạt Cork, Ireland không chỉ là nơi tổ chức các cuộc thi golf đẳng cấp thế giới mà còn được ví như một hòn đảo golf thực thụ. Được thiết kế bởi kiến trúc sư sân golf huyền thoại Tom Doak, các lỗ của sân golf The Cape Kidnappers đều được thiết kế ngay cạnh những vách đá thẳng đứng, sát mép của bờ biển Thái Bình Dương. Được xây dựng từ năm 1934, sân golf Augusta National Golf Club đã được lựa chọn là sân nhà của Masters Tournament (Masters Tournament là một trong 4 giải đấu golf major của làng golf thế giới). Trong nhiều năm trở lại đây, sân golf Augusta National Golf Club luôn nằm trong top những sân golf được đánh giá đẹp nhất trên thế giới. Sân Pine Valley Golf Club (Pine Valley, New Jersey, Mỹ) được xây dựng vào năm 1913 bởi một nhóm golf thủ nghiệp dư đến từ Philadelphia. Do bao quanh là rừng nguyên sinh nên đây được coi là sân chơi bí ẩn, thách thức các golfer và được tạp chí GolfDigest bình chọn là một trong số 20 sân golf khó chơi nhất nước Mỹ. Sân Cypress Point Club (Pebble Beach, California, Mỹ) thuộc một trong 8 hòn đảo vịnh Monterey, sân golf Cypress Point sở hữu vị trí vô cùng đắc địa. Tại đây, các golfer sẽ có cơ hội ngắm phong cảnh ngoạn mục bên bờ biển Thái Bình Dương và thử sức với cũ swing mạnh mẽ đưa bóng vượt biển đến green. Nằm giữa vùng vịnh Dundrum (phía Đông) và dãy núi Mourne (phía Nam), sân golf Royal Country Down được thiết kế rất hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xung quanh hùng vĩ. Các tay golf có thể vừa chơi vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Shinnecock Hills đã vinh dự là sân golf diễn ra US Open lần thứ 5 vào năm 2018. Đây cũng là sân golf có câu lạc bộ lâu đời nhất tại Mỹ (từ năm 1891). Nằm trên cao nguyên ở vùng ven biển Bắc, sân golf Royal Dornoch luôn lộng gió và mang trong mình không khí trong lành, tươi mát. Ngoài chơi golf tại đây, các golfer còn có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên với cây cỏ, hoa lá bốn mùa đẹp ngút ngàn. Được biết đến là sân golf đôi lớn nhất và nổi bật nhất trên thế giới, The Old Course (St.Andrews, Fife, Scotland) luôn làm hài lòng người chơi khi đến đây. Nằm ở Gullane, Scotland, nhìn ra thung lũng Forth, Muirfield là một trong số những sân golf được sử dụng trong vòng quay của The Open Championship. Royal Melbourne Golf Club (Melbourne, Victoria, Australia). Có thể nói, mỗi lỗ golf tại sân golf này là một bức tranh khác nhau về địa hình, cảnh quan. Câu lạc bộ golf Royal Melbourne Golf Club là câu lạc bộ golf lâu đời nhất tại Úc. 10 sân golf đẹp nhất hành tinh

