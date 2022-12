Lạ lùng 5 loài sinh vật đã tiến hóa để thành cua

Mặc dù dường như không có giới hạn về số lượng loài có thể tiến hóa, nhưng có thể có những hạn chế về số lượng các dạng cơ bản mà loài đó có thể tiến hóa thành. Sự tiến hóa của các sinh vật giống cua có thể là một trong những ví dụ điển hình nhất về điều này, vì điều đó không chỉ diễn ra một lần, mà là ít nhất năm lần. Nếu bạn chưa biết thì cua thuộc nhóm động vật giáp xác được gọi là decapod. Từ này nghĩa đen là “mười chân”, vì chúng có năm cặp chân để phục vụ cho việc đi bộ. Một số loài decapod, chẳng hạn như tôm hùm và tôm, có phần bụng dày và đầy cơ bắp. Chỉ với một cú búng nhanh từ bụng, tôm hùm có thể lao ngược về phía sau và thoát khỏi những kẻ săn mồi. Ngược lại, cua có phần bụng bị nén lại , nằm gọn dưới phần ngực và mai dẹt nhưng rộng. Điều này cho phép chúng chui vào các khe đá để nhận được sự bảo vệ. Sự tiến hóa cho thấy dường như giải pháp này là khả thi hơn cả. Giờ, hãy cùng làm quen với một khái niệm mới. "Cua" không phải là một nhóm sinh học thực sự. Chúng là một tập hợp các nhánh trong một cây decapod, đã tiến hóa để trở nên trông giống nhau. Nhóm cua lớn nhất là Brachyura (còn gọi là cua thật) bao gồm cua ăn được và cua xanh Đại Tây Dương. Chúng có tổ tiên cũng mang hình con cua. Một số loài đã tiến hóa “ngược” và duỗi thẳng bụng trở lại. Và một nhóm lớn khác gọi là Anomura (hay cua giả), với tổ tiên trông giống tôm hùm hơn. Tuy nhiên, có ít nhất bốn nhóm trong Anomura là cua bọt biển, cua sứ, cua hoàng đế và cua đá Úc đã tiến hóa một cách độc lập với nhau, nhưng cùng thành một dạng giống cua theo cách tương tự như những con cua thật. Giống như những con cua thực sự, cơ thể nhỏ gọn của chúng có khả năng phòng thủ cao hơn và có thể di chuyển theo chiều ngang nhanh hơn. Cua hoàng đế hay còn gọi là cua Alaska, có tên tiếng anh là King crab thuộc vào họ cua biển, được biết đến với giá trị kinh tế cao, chất lượng thịt xếp vào hàng thượng hạng. Kích thước cơ thể đặc biệt to hơn so với các loại cua bình thường, cua hoàng đế có thể to đến 2m và nặng khoảng 10kg. Hình dáng cơ thể cân đối với 2 càng, 6 chân, giá trị của cua hoàng đế tập trung ở chân cua, bởi vì chúng rất nhiều thịt. Thân cua được bao bọc bởi lớp vỏ cứng cáp, dày, có nhiều gai nhọn trên mai và cả chân cua. Cua hoàng đế được bắt gặp tại những vùng biển lạnh giá, đặc biệt là tại khu vực giữa vùng Viễn Đông ở Nga, Alaska của Mỹ, là nơi khai thác hải sản quý hiểm và tính chất nguy hiểm cũng cao. >>>Xem thêm video: Độc đáo cuộc thi ăn càng cua đá ở Mỹ (Nguồn: THDT).

