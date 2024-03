Kỳ lạ vùng đất có 'báu vật' ngàn đô, nhưng không một bóng cây xanh

Nagqu là một thành phố cấp tỉnh ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. "Nagqu" trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là "Sông đen, nước đen". Nagqu có diện tích tới hơn 450.000km2 nhưng dân cư của thành phố này chỉ chưa đầy 400.000 người. Nơi đây có loài đông trùng hạ thảo được cho là tốt nhất thế giới, có giá lên tới ngàn đô nhưng được săn lùng ráo riết. Mùa thu hoạch nấm đông trùng hạ thảo kéo dài 45 ngày. Việc thu hái loại nấm quý này mang lại cho người dân du mục nơi đây mức thu nhập cao. (Ảnh: Xinhua) Nơi đây cũng là nơi sinh trưởng của loài hoa tuyết liên hiếm có. Sinh trưởng trong điều kiện 3 - 5 độ C và chịu được lạnh -21 độ C, tuyết liên được nhiều đại gia săn lùng để tăng cường sinh lực. Thành phố Nagqu giống như 1 viên ngọc của cao nguyên Thanh Tạng với nhiều động vật hoang dã, cảnh đẹp mê hồn. Chỉ có điều, cả ngàn năm nay, đây là thành phố không có cây xanh. Màu xanh thảm thực vật ở Nagqu chỉ là đồng cỏ xanh mênh mông. Đây là cũng là điểm du lịch thu hút khách của thành phố này. Một trong những lý do khiến cây xanh không thể sống sót ở Nagqu là do không khí quá loãng. Cao nguyên Tây Tạng cao trung bình trên 4.200 m so với mực nước biển. Hàm lượng oxy ở đây chỉ khoảng 20%, trong khi đó Nagqu nằm trọn vẹn trong cao nguyên nên hàm lượng oxy càng thấp. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, lượng oxy trong không khí gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và tồn tại của cây trồng. Ngoài ra, còn bởi ở Nagqu gió quá mạnh. Đây chính là kiểu thời tiết điển hình của cao nguyên Tây Tạng. Cùng với đó, lượng mưa ở Nagqu quá ít, chỉ khoảng 400 mm một năm nên sự hiện diện của 1 bóng cây xanh càng thêm khó. Hàng năm từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thành phố Nagqu sẽ bước vào thời kỳ khô hạn và gió lớn mang theo cát và bụi. Khi mùa gió, thảm thực vật tại Nagqu sẽ biến mất không còn 1 dấu vết. Đặc biệt, lý do lớn nhất là lớp băng vĩnh cửu ở Nagqu quá lớn. Nagqu nằm trên cao nguyên Tây Tạng, là một trong những khu vực có lượng băng vĩnh cửu phân bổ lớn nhất Trung Quốc. Khí hậu ở đây quá lạnh giá nên băng khó tan và cây không thể ra rễ. Trước thực trạng này, chính quyền thành phố nỗ lực tìm giải pháp, họ thậm chí còn treo thưởng tới 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) cho ai trồng thành công 1 cây xanh ở Nagqu. Các nhà khoa học đã trồng thử nghiệm cây xanh trên 2 mẫu đất với các loại cây có thể chịu được lạnh và gió như cây sơn liễu, cây bách, cây sa mu, vân sam. Ảnh: Baidu. Hiện nay, số lượng cây giống ở Nagqu đã lên tới hơn 300.000 cây. Sự hiện diện của cây cối đã có thể được nhìn thấy ở một số nơi trong thành phố. Vẻ đẹp của thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc

Nagqu là một thành phố cấp tỉnh ở khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. "Nagqu" trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là "Sông đen, nước đen". Nagqu có diện tích tới hơn 450.000km2 nhưng dân cư của thành phố này chỉ chưa đầy 400.000 người. Nơi đây có loài đông trùng hạ thảo được cho là tốt nhất thế giới, có giá lên tới ngàn đô nhưng được săn lùng ráo riết. Mùa thu hoạch nấm đông trùng hạ thảo kéo dài 45 ngày. Việc thu hái loại nấm quý này mang lại cho người dân du mục nơi đây mức thu nhập cao. (Ảnh: Xinhua) Nơi đây cũng là nơi sinh trưởng của loài hoa tuyết liên hiếm có. Sinh trưởng trong điều kiện 3 - 5 độ C và chịu được lạnh -21 độ C, tuyết liên được nhiều đại gia săn lùng để tăng cường sinh lực. Thành phố Nagqu giống như 1 viên ngọc của cao nguyên Thanh Tạng với nhiều động vật hoang dã, cảnh đẹp mê hồn. Chỉ có điều, cả ngàn năm nay, đây là thành phố không có cây xanh. Màu xanh thảm thực vật ở Nagqu chỉ là đồng cỏ xanh mênh mông. Đây là cũng là điểm du lịch thu hút khách của thành phố này. Một trong những lý do khiến cây xanh không thể sống sót ở Nagqu là do không khí quá loãng. Cao nguyên Tây Tạng cao trung bình trên 4.200 m so với mực nước biển. Hàm lượng oxy ở đây chỉ khoảng 20%, trong khi đó Nagqu nằm trọn vẹn trong cao nguyên nên hàm lượng oxy càng thấp. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, lượng oxy trong không khí gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và tồn tại của cây trồng. Ngoài ra, còn bởi ở Nagqu gió quá mạnh. Đây chính là kiểu thời tiết điển hình của cao nguyên Tây Tạng. Cùng với đó, lượng mưa ở Nagqu quá ít, chỉ khoảng 400 mm một năm nên sự hiện diện của 1 bóng cây xanh càng thêm khó. Hàng năm từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thành phố Nagqu sẽ bước vào thời kỳ khô hạn và gió lớn mang theo cát và bụi. Khi mùa gió, thảm thực vật tại Nagqu sẽ biến mất không còn 1 dấu vết. Đặc biệt, lý do lớn nhất là lớp băng vĩnh cửu ở Nagqu quá lớn. Nagqu nằm trên cao nguyên Tây Tạng, là một trong những khu vực có lượng băng vĩnh cửu phân bổ lớn nhất Trung Quốc. Khí hậu ở đây quá lạnh giá nên băng khó tan và cây không thể ra rễ. Trước thực trạng này, chính quyền thành phố nỗ lực tìm giải pháp, họ thậm chí còn treo thưởng tới 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) cho ai trồng thành công 1 cây xanh ở Nagqu. Các nhà khoa học đã trồng thử nghiệm cây xanh trên 2 mẫu đất với các loại cây có thể chịu được lạnh và gió như cây sơn liễu, cây bách, cây sa mu, vân sam. Ảnh: Baidu. Hiện nay, số lượng cây giống ở Nagqu đã lên tới hơn 300.000 cây. Sự hiện diện của cây cối đã có thể được nhìn thấy ở một số nơi trong thành phố. Vẻ đẹp của thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc