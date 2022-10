Kỳ lạ những hiện tượng thiên nhiên cực hiếm gặp, ít ai chứng kiến

1. Mặt trời giả: Như lửa cầu vồng, Mặt trời giả là ánh hào quang khổng lồ trên trời do khúc xạ liên quan tới những tinh thể băng trong khí quyển, có khi trông giống như có 3 Mặt Trời, xảy ra khá nhiều trên thế giới. Nguồn: toplist.vn. 2. Cầu vồng lửa Idaho: là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp. Nó được sinh ra khi ánh sáng đi xuyên qua các đám mây xoắn ở trên cao và chỉ khi mặt trời ở rất cao, trên 58 độ so với đường chân trời, chúng ta mới có thể chứng kiến hiện tượng thú vị này. Nguồn: Dân Việt. 3. Vòi rồng lửa: là hiện tượng hiếm xảy ra khi có sự kết hợp của gió xoáy và nhiệt độ cao ngoài trời hoặc có chứa các khí dễ cháy. Các vòi rồng được ghi nhận thường cao từ 10 - 50 mét rộng khoảng vài mét. Nguồn: vietnamnet. 4. Sét hòn: là hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải thích. Nó gồm những tia sét hay 1 khối sét có đường kính từ nhỏ đến vài mét thường chuyển động theo chiều ngang với tốc độ vài mét/giây. Nguồn: Vô vàn kiến thức. 5.Mây hình ống: những đám mây hình ống là hiện tượng tự nhiên rất hiếm, nó thường xuất hiện trước những cơn bão. Mây hình ống là một kiểu khác của mây cung - trông nó như một ống khói che ngang bầu trời. Nguồn: toplist.vn. 6. Nước biển hai màu: hiện tượng này xảy ra ở vùng biển cực bắc của Đan Mạch, nó có hai dòng thủy triều gặp nhau tại một điểm làm cho nước biển có hai màu đậm nhạt khác nhau. Do có mật độ và tỉ trọng khác nhau nên hai dòng thủy triều đối đầu nhau nhưng không bao giờ hòa làm một. Nguồn: CafeF. 7. Lỗ mây: là một khoảng trống hình tròn lớn xuất hiện trong các đám mây. Khi một phần đám mây đóng băng, nó sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền khiến cho hơi nước xung quanh nó cũng đóng băng và rơi xuống tạo ra một cái lỗ. Đây là một hiện tượng hiếm gặp. Nguồn: toplist.vn. 8. Băng tròn: hiện tượng băng tròn như trứng được bắt gặp xảy ra tràn ngập bờ biển Phần Lan. Chưa có kiến thức chính xác về hiện tượng hiếm gặp này những chúng có thể hình thành do các dòng xoáy nơi các mảng băng mỏng xoay tròn và kết dính lại với nhau. Nguồn: KhoaHoc.tv. 9. Cơn mưa cầu xanh: hiện tượng những quả cầu xanh xuất hiện tại Anh là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ. Những quả cầu có màu xanh dương với bề ngoài cứng, bên trong mềm nhưng lại có cảm giác khá trơn khi cầm trong tay. Nguồn: toplist.vn. 10. Dòng sông 5 màu: vào mỗi mùa hè, dòng sông Cano Cristales tại Colombia lại xuất hiện hiện tượng "dòng sông năm màu". Hiện tượng này có thể quan sát vào khoảng thời gian từ tháng 5. Nguồn: Kênh Thời Tiết. Mời quý độc giả xem video: Hiện tượng mất tiền qua dịch vụ ví điện tử MoMo - Tin Tức VTV24

1. Mặt trời giả : Như lửa cầu vồng, Mặt trời giả là ánh hào quang khổng lồ trên trời do khúc xạ liên quan tới những tinh thể băng trong khí quyển, có khi trông giống như có 3 Mặt Trời, xảy ra khá nhiều trên thế giới. Nguồn: toplist.vn. 2. Cầu vồng lửa Idaho : là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp . Nó được sinh ra khi ánh sáng đi xuyên qua các đám mây xoắn ở trên cao và chỉ khi mặt trời ở rất cao, trên 58 độ so với đường chân trời, chúng ta mới có thể chứng kiến hiện tượng thú vị này. Nguồn: Dân Việt. 3. Vòi rồng lửa: là hiện tượng hiếm xảy ra khi có sự kết hợp của gió xoáy và nhiệt độ cao ngoài trời hoặc có chứa các khí dễ cháy. Các vòi rồng được ghi nhận thường cao từ 10 - 50 mét rộng khoảng vài mét. Nguồn: vietnamnet. 4. Sét hòn : là hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải thích. Nó gồm những tia sét hay 1 khối sét có đường kính từ nhỏ đến vài mét thường chuyển động theo chiều ngang với tốc độ vài mét/giây. Nguồn: Vô vàn kiến thức. 5.Mây hình ống: những đám mây hình ống là hiện tượng tự nhiên rất hiếm, nó thường xuất hiện trước những cơn bão. Mây hình ống là một kiểu khác của mây cung - trông nó như một ống khói che ngang bầu trời. Nguồn: toplist.vn. 6. Nước biển hai màu: hiện tượng này xảy ra ở vùng biển cực bắc của Đan Mạch, nó có hai dòng thủy triều gặp nhau tại một điểm làm cho nước biển có hai màu đậm nhạt khác nhau. Do có mật độ và tỉ trọng khác nhau nên hai dòng thủy triều đối đầu nhau nhưng không bao giờ hòa làm một. Nguồn: CafeF. 7. Lỗ mây: là một khoảng trống hình tròn lớn xuất hiện trong các đám mây. Khi một phần đám mây đóng băng, nó sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền khiến cho hơi nước xung quanh nó cũng đóng băng và rơi xuống tạo ra một cái lỗ. Đây là một hiện tượng hiếm gặp. Nguồn: toplist.vn. 8. Băng tròn: hiện tượng băng tròn như trứng được bắt gặp xảy ra tràn ngập bờ biển Phần Lan. Chưa có kiến thức chính xác về hiện tượng hiếm gặp này những chúng có thể hình thành do các dòng xoáy nơi các mảng băng mỏng xoay tròn và kết dính lại với nhau. Nguồn: KhoaHoc.tv. 9. Cơn mưa cầu xanh: hiện tượng những quả cầu xanh xuất hiện tại Anh là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ. Những quả cầu có màu xanh dương với bề ngoài cứng, bên trong mềm nhưng lại có cảm giác khá trơn khi cầm trong tay. Nguồn: toplist.vn. 10. Dòng sông 5 màu: vào mỗi mùa hè, dòng sông Cano Cristales tại Colombia lại xuất hiện hiện tượng "dòng sông năm màu". Hiện tượng này có thể quan sát vào khoảng thời gian từ tháng 5. Nguồn: Kênh Thời Tiết. Mời quý độc giả xem video: Hiện tượng mất tiền qua dịch vụ ví điện tử MoMo - Tin Tức VTV24