Kỳ lạ loài động vật có thể leo lên những vách đá dựng đứng

Dê Alps Ibex là một loài động vật hoang dã, sống chủ yếu trên các ngọn núi của dãy Alps, nơi có các vách núi dựng đứng, hiểm trở, hiếm kẻ săn mồi nào có thể tới được. Tất nhiên, chúng không thể sống ở đó mọi lúc vì những nơi vách đá thẳng đứng ít nguồn thức ăn. Trong mùa xuân và mùa hè, dê Ibex xuống hoạt động ở những nơi nhiều cỏ hoặc sống giữa các loài cây lá kim. Trước khi mùa tuyết rơi đến, dê Ibex phải vỗ béo cho bản thân (nhằm tích mỡ) để sau đó trốn trong những dãy núi Alps, tránh mùa đông lạnh giá. Alpine Ibex là một loài động vật có vú trong họ Bovidae, chúng sử dụng móng guốc giống như chiếc gọng kìm và sự nhanh nhẹn ấn tượng của chúng để leo lên ngay cả những vách đá dốc nhất, do đó loài dê này tránh được hầu hết các loài săn mồi. Khả năng leo lên cả những bức tường thẳng đứng của chúng đã khiến loài dê ibex nổi tiếng khắp thế giới. Giống như nhiều loài động vật ăn cỏ, Alps Ibex thiếu muối và các khoáng chất thiết yếu khác trong chế độ ăn uống, bởi những chất này không thể có được từ cỏ cây chúng ăn hàng ngày. Vì vậy, Ibex phải tìm kiếm liếm muối tự nhiên. Vào mùa xuân, khi nhu cầu muối của chúng là cao nhất, dê Ibex thường liếm bề mặt đá để tìm muối. Đập Cingino, nằm ở vùng Piedmont của Ý, là một trong nhiều đập xây dựng ở Châu Âu, nhưng nó đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch vài năm trở lại đây, sau khi những bức ảnh về loài ibex leo lên con đập thẳng đứng được lan truyền trên mạng. Bằng cách nào đó mà những con dê ibex có thể bám chặt vào bất kỳ tảng đá nào nhô ra khỏi đập nước, điều này cũng cho phép chúng thoải mái di chuyển trên bức tường cao 50 mét và tiếp cận khoáng chất mà chúng vô cùng thèm muốn - muối. Một nguồn muối quý mà chỉ loài dê ibex mới có thể tiếp cận được tìm thấy trên các bức tường trên con đập như của Cingino. Ettringite, còn được gọi là muối Candlot, là một canxi alumi no-sunfat được hình thành trong quá trình thủy hóa xi măng poóc lăng. Trong khi loài dê này được ca ngợi sở hữu khả năng leo tường tìm muối thượng thừa thì không phải tất cả các cá thể của loài này đều có thể leo lên những con đập. Những con đực to lớn thường không thể tham gia vào loại hành vi này, có thể là do khối lượng cơ thể lớn (lên đến 100 kg) và sừng lớn khiến chúng khó giữ thăng bằng hơn, trong khi đó, những con cái của chúng thường được nhìn thấy trên các con đập. Vào thế kỷ 19, do bị săn bắt quá mức dê Alpine Ibex giảm số lượng nhanh chóng, chỉ còn khoảng 100 cá thể ở phía Tây dãy Alps. May mắn thay, nhờ những nỗ lực bảo tồn và việc thành lập vườn quốc gia Gran Paradiso giúp loài dê này quay trở lại khu vực, sinh sôi và phát triển. Đến nay, trên dải dãy Alps có khoảng 50.000 cá thể. Là những nhà leo núi xuất sắc, dê Ibex sẽ trèo lên mặt thẳng đứng của những bức tường, kè các đập thủy lợi.

Dê Alps Ibex là một loài động vật hoang dã, sống chủ yếu trên các ngọn núi của dãy Alps, nơi có các vách núi dựng đứng, hiểm trở, hiếm kẻ săn mồi nào có thể tới được. Tất nhiên, chúng không thể sống ở đó mọi lúc vì những nơi vách đá thẳng đứng ít nguồn thức ăn. Trong mùa xuân và mùa hè, dê Ibex xuống hoạt động ở những nơi nhiều cỏ hoặc sống giữa các loài cây lá kim. Trước khi mùa tuyết rơi đến, dê Ibex phải vỗ béo cho bản thân (nhằm tích mỡ) để sau đó trốn trong những dãy núi Alps, tránh mùa đông lạnh giá. Alpine Ibex là một loài động vật có vú trong họ Bovidae, chúng sử dụng móng guốc giống như chiếc gọng kìm và sự nhanh nhẹn ấn tượng của chúng để leo lên ngay cả những vách đá dốc nhất, do đó loài dê này tránh được hầu hết các loài săn mồi. Khả năng leo lên cả những bức tường thẳng đứng của chúng đã khiến loài dê ibex nổi tiếng khắp thế giới. Giống như nhiều loài động vật ăn cỏ, Alps Ibex thiếu muối và các khoáng chất thiết yếu khác trong chế độ ăn uống, bởi những chất này không thể có được từ cỏ cây chúng ăn hàng ngày. Vì vậy, Ibex phải tìm kiếm liếm muối tự nhiên. Vào mùa xuân, khi nhu cầu muối của chúng là cao nhất, dê Ibex thường liếm bề mặt đá để tìm muối. Đập Cingino, nằm ở vùng Piedmont của Ý, là một trong nhiều đập xây dựng ở Châu Âu, nhưng nó đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch vài năm trở lại đây, sau khi những bức ảnh về loài ibex leo lên con đập thẳng đứng được lan truyền trên mạng. Bằng cách nào đó mà những con dê ibex có thể bám chặt vào bất kỳ tảng đá nào nhô ra khỏi đập nước, điều này cũng cho phép chúng thoải mái di chuyển trên bức tường cao 50 mét và tiếp cận khoáng chất mà chúng vô cùng thèm muốn - muối. Một nguồn muối quý mà chỉ loài dê ibex mới có thể tiếp cận được tìm thấy trên các bức tường trên con đập như của Cingino. Ettringite, còn được gọi là muối Candlot, là một canxi alumi no-sunfat được hình thành trong quá trình thủy hóa xi măng poóc lăng. Trong khi loài dê này được ca ngợi sở hữu khả năng leo tường tìm muối thượng thừa thì không phải tất cả các cá thể của loài này đều có thể leo lên những con đập. Những con đực to lớn thường không thể tham gia vào loại hành vi này, có thể là do khối lượng cơ thể lớn (lên đến 100 kg) và sừng lớn khiến chúng khó giữ thăng bằng hơn, trong khi đó, những con cái của chúng thường được nhìn thấy trên các con đập. Vào thế kỷ 19, do bị săn bắt quá mức dê Alpine Ibex giảm số lượng nhanh chóng, chỉ còn khoảng 100 cá thể ở phía Tây dãy Alps. May mắn thay, nhờ những nỗ lực bảo tồn và việc thành lập vườn quốc gia Gran Paradiso giúp loài dê này quay trở lại khu vực, sinh sôi và phát triển. Đến nay, trên dải dãy Alps có khoảng 50.000 cá thể. Là những nhà leo núi xuất sắc, dê Ibex sẽ trèo lên mặt thẳng đứng của những bức tường, kè các đập thủy lợi.