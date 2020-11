Bất ngờ với thằn lằn “siêu nhân” và những loài bò sát lạ nhất thế giới

Thằn lằn Agama đầu đỏ là một trong số những loài bò sát đẹp nhất hành tinh. Phần đầu và thân của những con thằn lằn đực sáng màu hơn mỗi khi thời tiết ấm lên. Mỗi khi có những cuộc xung đột về lãnh thổ thì sự hiếu chiến của thằn lằn đực cũng khiến màu sắc trên thân chúng chuyển sáng. Phần đầu của thằn lằn đá có màu đỏ, nhưng trái lại phần thân của chúng lại có sắc xanh kì ảo. Vì chúng có màu sắc tương đồng với siêu anh hùng người Nhện nên nhờ đó, thằn lằn đá được cộng đồng mạng gọi bằng một cái tên rất ưu ái, đó là “Thằn lằn siêu nhân”. Rùa Iguana tại quần đảo Galapagos của Tây Ban Nha là loài bò sát ăn rong biển. Màu sắc của chúng là sự pha trộn giữa nâu, hồng, xanh nhạt và xanh lá cây. Với hình dáng xù xì, người ta gọi chúng là “quái vật xấu xí”. Cá sấu Ấn Độ có chiếc mũi nhỏ cùng vô số những chiếc răng sắc nhọn, tuy vậy, thức ăn của chúng hầu hết là những chú cá hoặc những con mồi có kích thước lớn hơn. Không may, loài này hiện đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Mặc dù, trước đây, nơi ở của phần lớn cá sấu Ấn Độ là dọc theo các tiểu lục địa Ấn Độ nhưng giờ đây, số lượng này chỉ còn khoảng 2%. Rắn độc Viper là một trong số những kẻ săn mồi hiệu quả và đáng sợ nhất trên hành tinh. Thức ăn của loài rắn này thường là những con mồi nhỏ, song chúng cũng dễ dàng tấn công con người và gây nên hậu quả nghiêm trọng. Do sở hữu bộ da có màu sắc rực rỡ nên Viper trở thành một trong số những loài đẹp nhất trong họ hàng nhà rắn. Ngoài ra, bộ sừng trên đầu và đuôi nhện dị thường khiến rắn Viper trở nên hấp dẫn một cách kỳ lạ. Rắn Rubber Boa hiện đang sinh sống ở một vùng trong lãnh thổ của British Columbia. Loài rắn có màu nâu này có thể kiếm soát được nhiệt độ cơ thể của mình. Điều làm rắn Rubber Boa đáng chú ý đó là chúng giống như là một phiên bản thu nhỏ của loài trăn khổng lồ Anaconda với kích thuớc khoảng 45cm. Tuổi thọ của loài rắn này có thể lên tới 70 năm và chúng còn có thể được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau. Ngoài ra, rắn Rubber Boa còn có biệt danh là “rắn hai đầu: vì phần đuôi của chúng có thể mở rộng ra để phòng thủ. Rắn rồng có nguồn gốc từ Thái Lan, Myanmar và Indonesia. Giới khoa học đặc biệt chú ý tới loài rắn rồng bởi sự xuất hiện kỳ lạ cùng lịch sử xuất xứ thú vị của chúng. Đây là loài động vật màu đen, dài và độc với hình thù kỳ lạ trên da lưng. Chúng sống hoàn toàn về đêm và thức ăn chủ yếu là ếch. Rùa Mata Mata tới từ vùng Amazon của Nam Mỹ có thể tiếp cận và dùng hàm răng sắc nhọn xe nát con mồi như các loài chim sống dưới nước, động vật không xương sống và cá. Chúng sống trong cùng loài cá cọp và cá heo sông. Mata Mata là loài rùa kỳ lạ nhất thế giới. Rắn ăn trứng châu Phi có một bộ hàm và chiếc cổ cực kỳ linh hoạt để có thể dễ dàng nuốt được những quả trứng to gấp 10 lần so với trọng lượng cơ thể. Cột sống trong cơ thể có cấu trúc lồi lõm các cạnh có thể phá vỡ được lớp vỏ quả trứng. Thằn lằn không chân có kích thước là 1.2m. Mặc dù không có chân nhưng nhờ những vết cắn có tính sát thương cao cùng khả năng săn mồi tuyệt đỉnh nên thức ăn của loài này rất đa dạng. Loài thằn lằn này không có chân, nhưng ngược lại, chúng có phần thân dài, đôi tai đằng sau mắt luôn mở to cùng cái đầu dẹp rất nổi bật. Rùa mai mềm Trung Quốc có mũi bàn chân xòe rộng và ánh mắt kỳ lạ. Giới khoa học đặc biệt chú ý tới cách thải nước tiểu qua đường miệng của chúng. Khả năng đặc biệt này giúp chúng ngăn tình trạng mất nước và sự tích tụ muối quá mức để sống sót trong môi trường nước mặn. Thằn lằn Bipes Biporus. Bipes Biporus là một loại thằn lằn có hình dáng hết sức đặc biệt khi khoác lên mình bộ dáng nửa giun, nửa rắn, thậm chí còn có cả 2 chân trước. Mô tả video

Thằn lằn Agama đầu đỏ là một trong số những loài bò sát đẹp nhất hành tinh. Phần đầu và thân của những con thằn lằn đực sáng màu hơn mỗi khi thời tiết ấm lên. Mỗi khi có những cuộc xung đột về lãnh thổ thì sự hiếu chiến của thằn lằn đực cũng khiến màu sắc trên thân chúng chuyển sáng. Phần đầu của thằn lằn đá có màu đỏ, nhưng trái lại phần thân của chúng lại có sắc xanh kì ảo. Vì chúng có màu sắc tương đồng với siêu anh hùng người Nhện nên nhờ đó, thằn lằn đá được cộng đồng mạng gọi bằng một cái tên rất ưu ái, đó là “Thằn lằn siêu nhân”. Rùa Iguana tại quần đảo Galapagos của Tây Ban Nha là loài bò sát ăn rong biển. Màu sắc của chúng là sự pha trộn giữa nâu, hồng, xanh nhạt và xanh lá cây. Với hình dáng xù xì, người ta gọi chúng là “quái vật xấu xí”. Cá sấu Ấn Độ có chiếc mũi nhỏ cùng vô số những chiếc răng sắc nhọn, tuy vậy, thức ăn của chúng hầu hết là những chú cá hoặc những con mồi có kích thước lớn hơn. Không may, loài này hiện đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Mặc dù, trước đây, nơi ở của phần lớn cá sấu Ấn Độ là dọc theo các tiểu lục địa Ấn Độ nhưng giờ đây, số lượng này chỉ còn khoảng 2%. Rắn độc Viper là một trong số những kẻ săn mồi hiệu quả và đáng sợ nhất trên hành tinh. Thức ăn của loài rắn này thường là những con mồi nhỏ, song chúng cũng dễ dàng tấn công con người và gây nên hậu quả nghiêm trọng. Do sở hữu bộ da có màu sắc rực rỡ nên Viper trở thành một trong số những loài đẹp nhất trong họ hàng nhà rắn. Ngoài ra, bộ sừng trên đầu và đuôi nhện dị thường khiến rắn Viper trở nên hấp dẫn một cách kỳ lạ. Rắn Rubber Boa hiện đang sinh sống ở một vùng trong lãnh thổ của British Columbia. Loài rắn có màu nâu này có thể kiếm soát được nhiệt độ cơ thể của mình. Điều làm rắn Rubber Boa đáng chú ý đó là chúng giống như là một phiên bản thu nhỏ của loài trăn khổng lồ Anaconda với kích thuớc khoảng 45cm. Tuổi thọ của loài rắn này có thể lên tới 70 năm và chúng còn có thể được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau. Ngoài ra, rắn Rubber Boa còn có biệt danh là “rắn hai đầu: vì phần đuôi của chúng có thể mở rộng ra để phòng thủ. Rắn rồng có nguồn gốc từ Thái Lan, Myanmar và Indonesia. Giới khoa học đặc biệt chú ý tới loài rắn rồng bởi sự xuất hiện kỳ lạ cùng lịch sử xuất xứ thú vị của chúng. Đây là loài động vật màu đen, dài và độc với hình thù kỳ lạ trên da lưng. Chúng sống hoàn toàn về đêm và thức ăn chủ yếu là ếch. Rùa Mata Mata tới từ vùng Amazon của Nam Mỹ có thể tiếp cận và dùng hàm răng sắc nhọn xe nát con mồi như các loài chim sống dưới nước, động vật không xương sống và cá. Chúng sống trong cùng loài cá cọp và cá heo sông. Mata Mata là loài rùa kỳ lạ nhất thế giới. Rắn ăn trứng châu Phi có một bộ hàm và chiếc cổ cực kỳ linh hoạt để có thể dễ dàng nuốt được những quả trứng to gấp 10 lần so với trọng lượng cơ thể. Cột sống trong cơ thể có cấu trúc lồi lõm các cạnh có thể phá vỡ được lớp vỏ quả trứng. Thằn lằn không chân có kích thước là 1.2m. Mặc dù không có chân nhưng nhờ những vết cắn có tính sát thương cao cùng khả năng săn mồi tuyệt đỉnh nên thức ăn của loài này rất đa dạng. Loài thằn lằn này không có chân, nhưng ngược lại, chúng có phần thân dài, đôi tai đằng sau mắt luôn mở to cùng cái đầu dẹp rất nổi bật. Rùa mai mềm Trung Quốc có mũi bàn chân xòe rộng và ánh mắt kỳ lạ. Giới khoa học đặc biệt chú ý tới cách thải nước tiểu qua đường miệng của chúng. Khả năng đặc biệt này giúp chúng ngăn tình trạng mất nước và sự tích tụ muối quá mức để sống sót trong môi trường nước mặn. Thằn lằn Bipes Biporus. Bipes Biporus là một loại thằn lằn có hình dáng hết sức đặc biệt khi khoác lên mình bộ dáng nửa giun, nửa rắn, thậm chí còn có cả 2 chân trước. Mô tả video