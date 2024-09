Kỳ lạ loài bướm đêm 'ma cà rồng', hút nước mắt động vật

Nhà nghiên cứu Leandro Moraes đã quan sát hiện tượng này tại rừng Amazon, khi một con bướm đêm "ma cà rồng" hút nước mắt từ mắt một con chim đang ngủ. Hành vi này gọi là "lachryphagy", hiếm gặp và thường chỉ xảy ra với động vật có vú hoặc bò sát. (Ảnh: Mashable) Bướm đêm sử dụng vòi dài và mảnh để hút nước mắt, chủ yếu để lấy muối và protein, vốn có hàm lượng cao trong nước mắt. Mặc dù hiện tượng này không gây tổn thương trực tiếp cho động vật, nhưng vẫn cần thêm nghiên cứu để đánh giá tác động lâu dài. Khám phá này góp phần làm rõ thêm về chiến lược sinh tồn độc đáo của các loài côn trùng trong tự nhiên. (Ảnh: Smithsonian Magazine) Bướm đêm, hay còn gọi là ngài, là một loài côn trùng thuộc Bộ Cánh vẩy (Lepidoptera), có mối quan hệ chặt chẽ với loài bướm. Tuy nhiên, bướm đêm thường bị bỏ qua do không có màu sắc rực rỡ như bướm ngày. Dù vậy, chúng lại chứa đựng nhiều bí ẩn và bất ngờ thú vị. (Ảnh: Butterfly Conservation) Bướm đêm chiếm phần lớn số chủng loại trong Bộ Cánh vẩy, với khoảng 150.000 đến 250.000 loài khác nhau. Chúng thường có cơ thể cường tráng hơn và đôi cánh rộng hơn so với bướm. Râu của bướm đêm thường có dạng lông vũ hoặc dạng sợi, khác với râu hình chùy của bướm. (Ảnh: BBC Wildlife Magazine) Bướm đêm có mặt ở hầu hết các môi trường sống trên toàn thế giới, từ sa mạc đến núi cao, từ rừng rậm đến đồng cỏ. Chúng có khả năng thích nghi tuyệt vời với các môi trường khác nhau, từ vùng cực lạnh đến sa mạc nóng bức.(Ảnh: Sciencing) Vòng đời của bướm đêm bao gồm các giai đoạn: trứng, ấu trùng (sâu), nhộng và trưởng thành. Ấu trùng của bướm đêm thường ăn nhiều loại thực vật khác nhau, từ lá, quả đến hạt. Khi trưởng thành, hầu hết các loài bướm đêm ăn mật hoa, mặc dù một số loài không ăn gì trong giai đoạn này. (Ảnh: Kloof Conservancy The Leopard's Echo) Bướm đêm chủ yếu hoạt động vào ban đêm, khi những kẻ săn mồi chính của chúng đang ngủ. Chúng có khả năng nhìn trong bóng tối đáng kinh ngạc và thường có màu sắc và hoa văn giúp ngụy trang với môi trường xung quanh.(Ảnh: Nexles) Bướm đêm đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, không chỉ là loài thụ phấn mà còn là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật khác. Sự hiện diện của chúng góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học.(Ảnh: 123RF) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

