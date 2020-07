Kỳ lạ con mực có cơ thể lung linh như nạm đầy đá quý

Trong quá trình quay phim Blue Planet 2 của BBC, một nhóm các nhà khoa học đã sử dụng tàu ngầm Triton để mạo hiểm các khu vực của đại dương chưa từng được khám phá trước đây. Họ phát hiện một sinh vật có cơ thể lung linh như được nạm đầy đá quý vô cùng độc đáo. Loài mực biển sâu cực hiếm gặp này có tên Histioteuthis heteropsis, còn được biết với cái tên là mực mắt lác, mực mắt lệch hay mực dâu tây. Mực mắt lệch có hàng loạt đốm nhỏ phủ kín cơ thể giống như hạt của quả dâu tây, phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo như được mẹ thiên nhiên nạm lên hàng trăm viên đá quý. Histioteuthis heteropsis có hai loại mắt khác nhau, một loại nhỏ và màu xanh, trong khi loại kia có màu vàng. Theo quan sát và nghiên cứu từ các nhà khoa học, mắt phải của loài mực này trông vĩnh viễn hướng xuống dưới. Còn mắt trái của nó to hơn nhiều và được huấn luyện hướng lên trên để phát hiện bóng của con mồi đang bơi gần bề mặt. Quỹ khoa học quốc gia Mỹ (NSF) cho hay, loài mực trông như được nạm đá quý này không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng mà các đốm nhỏ trên cơ thể chúng phát ánh sáng giống với ánh sáng chiếu xuống từ mặt biển. Chính điều này là lợi thế giúp mực mắt lệch gần như ''tàng hình'' đối với những sinh vật dưới đại dương. Hơn nữa, trong vùng nước âm u, các sinh vật phát quang sinh học như con mực mắt lệch này cần ngụy trang để thoát khỏi nguy hiểm từ kẻ thù hay những kẻ săn mồi. Thấu kính mắt màu vàng của mực, phổ biến ở một số loài cá biển sâu, còn giúp nó nhìn xuyên qua lớp ngụy trang để có thể phát hiện con mồi có khả năng phát quang sinh học như tôm. Cận cảnh cơ thể với những đốm nhỏ lấp lánh như đá quý của loài mực kỳ lạ nhất nhì hành tinh. Bình thường, trông chúng không quá khác so với những loài mực khác dưới đại dương. Đây cũng là một trong những sinh vật khiến các nhà khoa học phải đâu đầu. Bí Mật Đằng Sau Khả Năng Ngụy Trang Kỳ Lạ Của Mực Nang | Vietnam Plus

