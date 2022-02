Kỳ bí những địa điểm nghi có cánh cửa dẫn đến thế giới khác

Vào năm 1950, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo phong cách từ cuối thế kỉ 19 lang thang giữa đường được người dân đặc biệt chú ý khi xuất hiện tại Quảng trường Thời đại ở New York. Các nhân chứng cho hay, người đàn ông đó giật mình và một vài phút sau đó gặp tai nạn ô tô dẫn đến tử vong. Khi khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện: tấm thẻ đồng mang tên quán rượu lạ, 70 USD tiền cũ, tấm danh thiếp mang tên Rudolph Fentz có địa chỉ tại đại lộ số 6 (Fifth Avenue); một lá thư được viết từ tháng 6/1876. Căn cứ vào đó, cảnh sát tìm ra con dâu của Rudolph Fentz hiện sống tại Florida, Mỹ. Bà từng nghe chồng mình kể rằng, cha chồng đã mất tích một cách bí ẩn vào năm 1876, khi đó mới 29 tuổi. Vì vậy người ta cho rằng ông đã du hành vượt thời gian đến năm 1950. Các điểm nóng xuyên thời không ở nước Anh bao gồm: Devon, Cornwall, Kent, v.v. nhưng Phố Bold ở Liverpool là nơi nổi tiếng nhất. Vào năm 2006, có một tên trộm đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một nhân viên bảo vệ ở khu vực con phố Bold. Khi hắn ta quay lại nhìn, hắn phát hiện ra viên cảnh sát không còn ở phía sau. Tuy nhiên tên trộm nhìn thấy những chiếc xe hơi kiểu cổ và mọi người ăn mặc rất kỳ lạ. Hắn ta nhìn vào một tờ báo và thấy nó ghi năm 1967. Hắn ta vội vàng chạy đến con phố Ranelagh và phát hiện bản thân đã may mắn quay trở về năm 2006, mặc dù hắn vẫn có thể nhìn vào quá khứ khi nhìn xuống cuối con phố. Qua điều tra, những chi tiết mà tên trộm cung cấp hoàn toàn trùng khớp với vị trí của nhiều cửa hàng khác nhau vào năm 1967. Người nhân viên bảo vệ cũng kể rằng tên trộm dường như đã biến mất không vết tích khi ông rượt đuổi hắn. Thống chế Không quân Hoàng gia Anh Victor Goddard đã vô tình bay tới tương lai vào năm 1935. Ông đã bay qua một sân bay bỏ hoang gần Edinburgh, Scotland thì khu vực đó trông rất mới với những máy bay được sơn màu vàng (đây là điều khác thường), đồng thời những nhân viên sân bay ở đó toàn bộ đều mặc trang phục màu xanh lam (các nhân viên thường mặc trang phục màu nâu). Tất cả những điều này vẫn là một bí ẩn cho tới vài năm sau đó, khi Lực lượng Không quân bắt đầu sơn máy bay màu vàng, nhập về các kiểu máy bay ông Goddard từng nhìn thấy, và các thợ cơ khí bắt đầu chuyển sang mặc trang phục màu xanh lam. Vùng biển bao la giữa Florida, Puerto Rico và quần đảo Bermuda được cho là một trong những khu vực nổi tiếng nhất thế giới về những hiện tượng không bình thường. Năm 1954, trong một cuộc thi biểu diễn khinh khí cầu tại Sain Juan,Puerto Rico, chiếc khí cầu của Harry Rogan và Derek Norton bỗng dưng biến mất không dấu vết. Đến năm 1990, tại vùng biển Cu Ba xuất hiện một khinh khí cầu không biết từ đâu tới, người chứng kiến cho biết: “Một phút đồng hồ trước tôi không thấy có gì ở chỗ đó nhưng một phút sau khinh khí cầu liền xuất hiện”. Lúc ấy, chính phủ Cu Ba còn cho rằng đó là “Vũ khí bí mật” do Mỹ phái tới, suýt ra lệnh cho máy bay bắn rơi. Nhưng cuối cùng rất may mắn, họ đã không làm như vậy. Nói đến Tam giác quỷ Bermuda hẳn là ai cũng biết, đó là nơi có hoàn cảnh hết sức khác thường, rất nhiều tàu thuyền và mày bay đi qua nơi đây đột nhiên biến mất không thấy nữa, cho dù mọi người nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả. Nhưng có điều kỳ lạ đó là một sốt ít những chiếc tàu hoặc máy bay sau nhiều năm đột nhiên xuất hiện. Những trường hợp du hành thời gian xảy ra rất nhiều tại vùng tam giác quỷ Bermuda này. Sự khác biệt nằm ở chỗ, có những người mất tích trong đường hầm thời không với thời gian trôi chậm hơn, trong khi cũng có những người mất tích trong đường hầm thời không với thời gian trôi nhanh hơn. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

