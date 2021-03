Kính thực tế ảo Facebook giúp con người tương tác với nhau thế nào?

CEO Facebook cho biết, công ty đang phát triển kính thông minh thực tế tăng cường với tham vọng đạt được "đỉnh cao của tương tác xã hội", tạo cảm giác chân thực của người đối diện khi giao tiếp. Theo Zuckerberg, công nghệ hiện nay cho phép giao tiếp và nhìn thấy người khác với độ chân thực tương đối. Tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự kỳ diệu, chưa cảm nhận được sự hiện diện hay cảm giác khi bạn trò chuyện với một người khác trực tiếp. Trước đó, Facebook chia sẻ về dự án phát triển kính thông minh, khẳng định đó sẽ là "một cặp kính hợp thời trang, trọng lượng nhẹ và có thể thay thế nhu cầu sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn". Thay vì gọi điện hoặc trò chuyện video với một người, bạn chỉ cần búng tay và ngay lập tức được "dịch chuyển tức thời", tận tưởng cảm giác như đang ở cùng nhau. Dự án này đang được phát triển bởi Facebook Reality Labs - công ty con của Facebook có tên trước đây là Oculus Research. Năm 2014, Facebook đã mua lại công ty công nghệ thực tế ảo Oculus bằng thuận trị giá 2,3 tỷ USD. Doanh số kính thực tế ảo và nội dung VR của Oculus trong những năm qua không ngừng tăng. Nhưng về phía Facebook đã từng phải dừng dự án phát triển trợ lý ảo cho ứng dụng Messenger. Lí do là không thể cạnh tranh với Google Assistant hoặc Siri của Apple. Tuy nhiên, thất bại đó không khiến Facebook từ bỏ tham vọng của mình với lĩnh vực kính thông minh. Công ty này so sánh tiềm năng của thiết bị kính thông minh trong tương lai giống như những thay đổi trong việc sử dụng máy tính nhờ vào phát minh ra chuột. Trong bài đăng của mình, Facebook đã mô tả chi tiết những tính năng của chiếc kính thông minh. Người dùng kính có thể đeo một đôi găng tay đặc biệt để gõ bàn phím ảo. Tắt tiếng ồn xung quanh trong quán cà phê hoặc tự động gửi cuộc gọi đến hộp thư thoại khi người đeo đang ở trong một cuộc trò chuyện trực tiếp. AI trên chiếc kính sẽ nhận biết ngữ cảnh sẽ giúp bạn điều hướng thế giới xung quanh mình, cũng như thao tác với thông tin trong tầm tay. Chiếc kính cho phép bạn tự tin mở rộng hiện diện trong thế giới xung quanh thay vì chỉ phụ thuộc vào một thiết bị trong lòng bàn tay. Đây sẽ là một thiết bị không buộc bạn phải lựa chọn giữa thế giới thực và thế giới kỹ thuật số. Chiếc kính có khả năng thực hiện lệnh của người đeo một cách dễ dàng, cung cấp bất kỳ thông tin nào họ muốn và đặc biệt chúng vẫn sẽ an toàn, riêng tư, kín đáo, dễ sử dụng.

