Kinh ngạc về vành đai băng giá ngoài rìa Hệ Mặt trời

1. Vị trí của vành đai Kuiper. Vành đai Kuiper nằm ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương, cách Mặt Trời khoảng 30-55 AU (đơn vị thiên văn), tức là khoảng 4,5-8,2 tỷ km. Ảnh: Pinterest. 2. Nguồn gốc của tên gọi. Vành đai được đặt theo tên của nhà thiên văn học Gerard Kuiper, người đã dự đoán sự tồn tại của một vùng chứa các thiên thể nhỏ bên ngoài quỹ đạo sao Hải Vương vào năm 1951. Ảnh: Pinterest. 3. Cấu trúc giống với vành đai tiểu hành tinh. Vành đai Kuiper giống như một "phiên bản lớn hơn và xa hơn" của vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc, nhưng nó chứa nhiều băng hơn là đá. Ảnh: Pinterest. 4. Chứa hàng triệu vật thể. Vành đai Kuiper chứa hàng triệu vật thể nhỏ, được gọi là thiên thể vành đai Kuiper (KBOs), từ kích thước nhỏ hơn 1 km đến vài ngàn km. Ảnh: Pinterest. 5. Sao Diêm Vương là một thành viên nổi bật. Sao Diêm Vương, một hành tinh lùn, là một trong những thiên thể lớn nhất trong vành đai Kuiper. Ảnh: Pinterest. 6. Hành tinh lùn khác trong vành đai. Ngoài sao Diêm Vương, các hành tinh lùn khác như Eris, Haumea và Makemake cũng nằm trong khu vực này. Ảnh: Pinterest. 7. Chứa các vật thể băng giá. Các thiên thể trong vành đai Kuiper chủ yếu được tạo thành từ băng nước, methane, và ammonia - dấu vết của thời kỳ đầu hình thành Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 8. Nguồn gốc của sao chổi. Nhiều sao chổi thuộc nhóm sao chổi chu kỳ ngắn (vòng đời dưới 200 năm) xuất phát từ vành đai Kuiper. Ảnh: Pinterest. 9. Được khám phá bởi tàu vũ trụ New Horizons. Tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã bay qua sao Diêm Vương vào năm 2015 và tiếp tục khám phá các thiên thể trong vành đai Kuiper, bao gồm. Ảnh: Pinterest. 10. Arrokoth - Thiên thể xa xôi nhất được khám phá gần đây. Arrokoth, được khám phá bởi New Horizons, là một KBO có hình dạng giống "người tuyết", cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các thiên thể nhỏ hình thành. Ảnh: Pinterest. 11. Sự ổn định quỹ đạo do sao Hải Vương. Vành đai Kuiper bị ảnh hưởng mạnh bởi lực hấp dẫn của sao Hải Vương, khiến nhiều vật thể trong vành đai có quỹ đạo cộng hưởng với hành tinh này. Ảnh: Pinterest. 12. Còn nhiều vật thể chưa được khám phá. Mặc dù đã phát hiện hàng nghìn KBOs, các nhà khoa học tin rằng chúng chỉ là phần rất nhỏ của số lượng thực sự. Ảnh: Pinterest. 13. Liên quan đến Đám mây Oort. Vành đai Kuiper được coi là khu vực "gần" so với Đám mây Oort, một vùng xa xôi hơn chứa các vật thể băng giá. Ảnh: Pinterest. 14. Bằng chứng cho sự hình thành hành tinh. Các vật thể trong vành đai Kuiper là "tàn dư" từ giai đoạn đầu của sự hình thành Hệ Mặt Trời, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về quá trình này. Ảnh: Pinterest. 15. Đối tượng nghiên cứu tương lai. Các cơ quan vũ trụ như NASA và ESA đang lên kế hoạch cho các nhiệm vụ trong tương lai để khám phá thêm về vùng không gian này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

