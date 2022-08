Kinh ngạc thứ chất lỏng trong cơ thể ngựa giá hàng trăm tỉ đồng/lít

Tùy thuộc vào độ thuẩn chủng và nguồn gốc, tinh dịch ngựa là một trong những chất lỏng đắt nhất hành tinh. Ví dụ như trung bình, với 80 ml chất lỏng này có thể thu về số tiền lên tới hơn 100.000 đô la (hơn 2,3 tỷ VND). Điều đó có nghĩa là một gallon tinh dịch của con ngựa này trị giá 4,7 triệu đô la. Và đó chưa phải là loại tinh dịch ngựa đắt đỏ nhất. Sau khi được thu thập, tinh dịch ngựa có thể được tách ra và bán trong các ống nhỏ, với số lượng chỉ vài giọt. Một ống đựng nhỏ bé này có trị giá khoảng 1.200 đô la, với khoảng 150 triệu đến 200 triệu tế bào tinh trùng trong mỗi ống hút. Ví dụ đặc biệt là chiến mã “Big Star” (tạm dịch: Ngôi sao lớn) được vận động viên cưỡi ngựa người Anh Nick Sketon cưỡi và giành huy chương vàng trong Thế vận hội Rio 2016. Big Star chính thức trở thành 1 chú ngựa giống “gây sốt” trong cộng đồng đam mê đua ngựa. Đã có rất nhiều người sẵn sàng chi bộn tiền chỉ để mua… tinh dịch của nó, với hy vọng có được những thế hệ ngựa sở hữu bộ gen tuyệt vời. Được biết người ta có thể chiết xuất tinh dịch của nó 1 lần/ngày trong suốt mùa sinh sản kéo dài 8 tháng. Mỗi lần chiết sẽ lấy khoảng 80ml, sau đó số chất lỏng này sẽ được chia thành nhiều phần và đựng trong ống nhỏ, cuối cùng bảo quản trong môi trường -196 độ C để duy trì chất lượng. Dung tích mỗi ống đựng “chất lỏng” quý giá này chỉ khoảng 1ml, trong đó chứa khoảng 150 - 200 triệu tế bào tinh trùng. Giá bán của 1 ống lên đến 1.200 USD. Đồng nghĩa với việc, “chất lỏng” của Big Star có giá lên đến 1,2 triệu USD/lít, tương đương 279 tỉ đồng/lít. Trong thế giới chăm sóc ngựa của giới nhà giàu, mức độ thuần chủng và di truyền là vua, thể hiện đẳng đắp của cá nhân đó. Các nhà đầu tư giàu có sẵn sàng trả giá cao cho tinh dịch của những con ngựa giành chiến thắng trong các cuộc thi của loài ngựa, hy vọng rằng con số kết quả mang lại lợi tức đầu tư lớn. Big Star là một trong những con ngựa xuất sắc nhất mọi thời đại. Nó sở hữu bộ gen di truyền hoàn hảo. Khi có được tinh dịch của con ngựa này, bạn có thể có một chú ngựa con trong ba hoặc bốn năm sau và bán chú ngựa đó với giá lên tới hơn 100.000 đô la. Mặc dù an toàn hơn đối với ngựa giống, thụ tinh nhân tạo bị chỉ trích do vấn đề đạo đức xung quanh vấn đề khoa học và tự nhiên. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Tùy thuộc vào độ thuẩn chủng và nguồn gốc, tinh dịch ngựa là một trong những chất lỏng đắt nhất hành tinh. Ví dụ như trung bình, với 80 ml chất lỏng này có thể thu về số tiền lên tới hơn 100.000 đô la (hơn 2,3 tỷ VND). Điều đó có nghĩa là một gallon tinh dịch của con ngựa này trị giá 4,7 triệu đô la. Và đó chưa phải là loại tinh dịch ngựa đắt đỏ nhất. Sau khi được thu thập, tinh dịch ngựa có thể được tách ra và bán trong các ống nhỏ, với số lượng chỉ vài giọt. Một ống đựng nhỏ bé này có trị giá khoảng 1.200 đô la, với khoảng 150 triệu đến 200 triệu tế bào tinh trùng trong mỗi ống hút. Ví dụ đặc biệt là chiến mã “Big Star” (tạm dịch: Ngôi sao lớn) được vận động viên cưỡi ngựa người Anh Nick Sketon cưỡi và giành huy chương vàng trong Thế vận hội Rio 2016. Big Star chính thức trở thành 1 chú ngựa giống “gây sốt” trong cộng đồng đam mê đua ngựa. Đã có rất nhiều người sẵn sàng chi bộn tiền chỉ để mua… tinh dịch của nó, với hy vọng có được những thế hệ ngựa sở hữu bộ gen tuyệt vời. Được biết người ta có thể chiết xuất tinh dịch của nó 1 lần/ngày trong suốt mùa sinh sản kéo dài 8 tháng. Mỗi lần chiết sẽ lấy khoảng 80ml, sau đó số chất lỏng này sẽ được chia thành nhiều phần và đựng trong ống nhỏ, cuối cùng bảo quản trong môi trường -196 độ C để duy trì chất lượng. Dung tích mỗi ống đựng “chất lỏng” quý giá này chỉ khoảng 1ml, trong đó chứa khoảng 150 - 200 triệu tế bào tinh trùng. Giá bán của 1 ống lên đến 1.200 USD. Đồng nghĩa với việc, “chất lỏng” của Big Star có giá lên đến 1,2 triệu USD/lít, tương đương 279 tỉ đồng/lít. Trong thế giới chăm sóc ngựa của giới nhà giàu, mức độ thuần chủng và di truyền là vua, thể hiện đẳng đắp của cá nhân đó. Các nhà đầu tư giàu có sẵn sàng trả giá cao cho tinh dịch của những con ngựa giành chiến thắng trong các cuộc thi của loài ngựa, hy vọng rằng con số kết quả mang lại lợi tức đầu tư lớn. Big Star là một trong những con ngựa xuất sắc nhất mọi thời đại. Nó sở hữu bộ gen di truyền hoàn hảo. Khi có được tinh dịch của con ngựa này, bạn có thể có một chú ngựa con trong ba hoặc bốn năm sau và bán chú ngựa đó với giá lên tới hơn 100.000 đô la. Mặc dù an toàn hơn đối với ngựa giống , thụ tinh nhân tạo bị chỉ trích do vấn đề đạo đức xung quanh vấn đề khoa học và tự nhiên. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News