Kinh ngạc robot “tu” 10 giọt rượu sẽ... cày việc cả tiếng đồng hồ

Một nhóm các kỹ sư đến từ Đại học Southern California, Mỹ đã chế tạo thành công một robot chạy bằng rượu có tên "RoBeetle". Giống như tên gọi, nó mang hình dáng một con bọ cánh cứng thường sống trên các cây xanh. RoBeetle có khả năng leo qua các địa hình phức tạp và mang vác các vật thể nặng gấp nhiều lần trọng lượng của mình. Kích thước robot nhỏ, chỉ nặng khoảng 88 milligram, dài vài centimet như độ lớn thật của bọ cánh cứng ngoài thực tế. Sự nhỏ gọn cũng giúp chúng nằm trong danh sách những robot có kích thước nhẹ nhất được ứng dụng trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên nó có thể nâng được đồ vật gấp 2,6 lần trọng lượng của nó. Đặc biệt, RoBeetle chạy hoàn toàn bằng rượu methanol, hay còn gọi là rượu gỗ, con robot này lấy năng lượng bằng cách sinh nhiệt thay vì dùng pin. Các sợi cơ làm bằng dây hợp kim của niken và titan. Khi nhiên liệu methanol được đốt cháy, sức nóng sẽ làm cơ giãn nở vì niken và titan có mức độ biến đổi do nhiệt. Dây được phủ bột bạch kim làm chất xúc tác cho quá trình đốt cháy methanol. Khi dây cơ nóng và co lại, những van vi mạch nhỏ trong robot tự động đóng lại, ngừng quá trình đốt cháy, giúp sườn và các chi cử động. Ngược lại, khi dây cơ nguội và giãn ra, các van lại mở để đốt cháy nhiên liệu, bắt đầu một chu kỳ chuyển động mới. Quá trình này cứ lặp lại cho đến hết nhiên liệu.Microbot RoBeetle có khả năng leo lên dốc, điều hướng để di chuyển qua các bề mặt bao gồm kính, đệm ngủ bằng xốp và vỉa hè bằng bê tông. Chỉ với 95 miligam nhiên liệu mang theo, con robot này có thể chạy liên tục trong 2 tiếng tương đương khoảng 10 giọt rượu methanol mỗi giờ. Các kỹ sư cho biết những con microbot như RoBeetle này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như giúp thực vật thụ phấn nhân tạo, do thám quân sự hoặc thậm chí thực hiện các thủ thuật phẫu thuật. Tiến sĩ Ryan Truby - chuyên gia robot học tại Viện Nghiên cứu MIT - cho rằng RoBeetle là một cột mốc đáng ghi nhận của công nghệ sản xuất các robot cỡ nhỏ và siêu nhỏ. RoBeetle sẽ thúc đẩy các thiết bị tân tiến cho robot trong tương lai. Các kỹ sư đang nghiên cứu để thêm nhiều tính năng cũng như cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu, sự linh hoạt trong di chuyển của RoBeetle để ứng dụng trong cuộc sống. Mời các bạn xem video: Robot phục vụ bệnh nhân nhiễm virus corona. Nguồn: THĐT

