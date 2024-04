Kinh ngạc loạt tiên đoán tương lai chính xác của bộ phim hoạt hình

Bộ phim The Simpsons đưa ra một số tiên đoán về các sự kiện xảy ra trong tương lai. Một số đã trở thành sự thật khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Trong một tập phim của "The Simpsons" được chiếu năm 2000, việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã được dự đoán. Tập phim này đã dựng nên bối cảnh Lisa - em gái của Bart đã trở thành một thượng nghị sĩ trước khi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Nhân vật Lisa cũng tuyên bố chính quyền hiện tại đang được thừa hưởng rất nhiều tiền từ thời Tổng thống tiền nhiệm - ông Donald Trump. Một trong những nhà biên kịch bộ phim cho hay tiên đoán này hoàn toàn mang mục đích đùa vui. Cần phải nói thêm, trước khi trở thành Tổng thống, ông Trump vốn được biết tới như một ngôi sao truyền hình, thời điểm đó dường như không ai có thể tin được vào viễn cảnh ông Trump trở thành Tổng thống. Chính sự điên rồ của đội ngũ làm phim The Simpsons vào năm 2000 khi quyết định đưa một vị tỷ phú ít tiềm năng chính trị lên làm Tổng thống đã trả về cho họ một lời tiên tri ứng nghiệm huyền thoại. Hay trong thương vụ Disney mua lại hãng Fox với giá 52,4 tỷ USD vào tháng 12/2017 đã được bộ phim "The Simpsons" tiên đoán từ năm 1998. Cụ thể, trong tập phim "The Simpsons" chiếu ngày 8/11/1998, ông lớn 20th Century Fox là một bộ phận của công ty Walt Disney. Sau 18 năm, sự kiện này đã trở thành sự thật khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Al Jeans, một trong những biên kịch của bộ phim không giải thích quá nhiều về sự kiện này. Ông chỉ giải thích rằng dự đoán này là kết quả tất yếu của quá trình tư duy "chuyển tiếp" và "logic-hóa mọi thứ." Tuy nhiên, đoán trước tới 20 năm thì thực sự là những cái đầu đứng sau bộ phim The Simpsons chứa toàn sạn là sạn mất rồi. Đứng sau hơn 400 phần phim đã được ra đời của series The Simpsons là những cái đầu cực kỳ quái kiệt, phần nhiều đều tốt nghiệp Đại học danh giá như Harvard, Berkeley hay California. Vậy nên khi mà có quá nhiều người thông minh cùng sản xuất một chương trình truyền hình, những đoán định về tương lai sẽ ra đời và có thể chính xác. Mời quý độc giả xem thêm video: Bill Gates lại “trổ tài tiên tri”, lạc quan về tương lai nhân loại.

