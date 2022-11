Kinh ngạc hình ảnh "ma sao" cách Trái đất 800 năm ánh sáng

Vào đúng dịp lễ Halloween, Đài thiên văn Nam Âu (European Southern Observatory - ESO) đã công bố hình ảnh về bóng ma của một ngôi sao khổng lồ. ESO đã giải thích trên trang web của cơ quan này rằng nội dung của hình ảnh cho thấy tinh vân Vela Supernova Remnant, được chụp bởi kính viễn vọng Very Large Telescope do ESO điều hành ở Chile. Nó là phần còn lại của một ngôi sao lớn đã từng kết thúc vòng đời bằng một vụ nổ được gọi là siêu tân tinh. Trước khi phát nổ vào cuối vòng đời của mình, ngôi sao này được cho là có khối lượng gấp ít nhất 8 lần Mặt trời của chúng ta. Đây là ngôi sao nằm trong Dải Ngân hà, cách Trái Đất 800 năm ánh sáng theo hướng chòm sao Thuyền Phàm. Một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng đi được trong 1 năm, tương đương khoảng 9,5 nghìn tỷ km. Hình ảnh ma mị này cho thấy các đám mây khí với những tua rua màu hồng và cam qua các bộ lọc được các nhà thiên văn học sử dụng, trải dài trong không gian lớn hơn khoảng 600 lần Hệ Mặt trời của chúng ta. "Cấu trúc sợi này là khí được giải phóng từ vụ nổ siêu tân tinh và tạo ra tinh vân này. Chúng ta có thể nhìn thấy vật chất bên trong của một ngôi sao khi nó trải rộng trong không gian", nhà thiên văn học Bruno Leibundgut thuộc Đài quan sát phía Nam châu Âu (ESO) cho hay. Nhà thiên văn học này cũng cho biết: "Hầu hết vật chất phát sáng là do các nguyên tử hydro được kích hoạt. Vẻ đẹp của bức ảnh này là chúng ta có thể trực tiếp quan sát vật chất bên trong của một ngôi sao. Vật chất này được hình thành trong nhiều triệu năm, được giải phóng và sẽ lạnh dần trong hàng triệu năm cho tới khi hình thành những ngôi sao mới. Những vụ nổ siêu tân tinh tạo ra nhiều nguyên tố, trong đó có canxi hoặc sắt - những nguyên tố có trong cơ thể của chúng ta. Đây là một điều thú vị trong quá trình tiến hóa của các ngôi sao". "Nó gợi lên nhiều liên tưởng khác nhau giữa các thành viên trong nhóm quan sát, từ mạng nhện phức tạp đến bóng ma vũ trụ. Đối với tôi, vẻ ngoài ma quái này rất thơ mộng. Chúng ta đang nhìn vào phần còn lại của một ngôi sao đã chết cách đây rất lâu theo đúng nghĩa đen, vì vậy hình ảnh bóng ma là phép ẩn dụ cả về mặt thị giác lẫn quan điểm vật lý thiên văn", Juan Carlos Munoz-Mateos, phát ngôn viên của ESO, cho biết. Hình ảnh tuyệt đẹp trên có độ phân giải lên tới 554 triệu pixel, được chụp bởi máy ảnh trường rộng OmegaCAM trên Kính viễn vọng Khảo sát VLT của ESO ở Chile. Công cụ này có khả năng chụp ảnh bằng nhiều bộ lọc, cho phép tạo ra các bước sóng ánh sáng và màu sắc khác nhau. Kính viễn vọng Khảo sát VLT là một trong những kính thiên văn lớn nhất khảo sát bầu trời đêm bằng cách sử dụng ánh sáng khả kiến, giúp các nhà thiên văn học mở khóa bí mật về sự hình thành và sụp đổ của các vì sao. >>>Xem thêm video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ (Nguồn: VTV24).

