Kinh ngạc “gã khổng lồ” ra đời bên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời

Mới đây, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Andras Gaspar tại Đại học Arizona đã công bố phát hiện về ba vành đai và một khoảng trống đầy thú vị xung quanh ngôi sao Fomalhaut. Điều này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học và truyền thông trong lĩnh vực thiên văn học. Ngôi sao Fomalhaut nằm trong khu vực gần của nhà của chúng ta - Milky Way - cách xa khoảng 25 năm ánh sáng. Các nhà khoa học đã theo dõi ngôi sao này trong nhiều năm để tìm hiểu về môi trường xung quanh nó. Qua quan sát và phân tích dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra sự tồn tại của ba vành đai và một khoảng trống xung quanh ngôi sao Fomalhaut. Điều đáng chú ý là vành đai thứ nhất, được gọi là Vành đai Swift, là nơi sản sinh ra bụi và đá, và được coi là nơi sinh ra các hành tinh lớn hơn. Vành đai này rộng khoảng 2 lần so với Vành đai Kuiper của hệ mặt trời của chúng ta và nằm cách ngôi sao Fomalhaut khoảng 20 đến 40 lần bán kính trái đất quay quanh mặt trời. Vành đai thứ hai, được gọi là Vành đai Cổng, cũng chứa bụi và đá, và rộng hơn Vành đai Kuiper rất nhiều. Tuy nhiên, nó nằm ở khoảng cách xa hơn so với Vành đai Swift, ở khoảng cách 40 đến 60 lần bán kính trái đất quay quanh mặt trời. Vành đai thứ ba, được gọi là Vành đai Sugar, rộng hơn cả hai vành đai trên, và chứa nhiều đá hơn. Nó nằm ở khoảng cách xa hơn so với Vành đai Cổng, ở khoảng cách khoảng 300 đến 400 lần bán kính trái đất quay quanh mặt trời. Nhóm nghiên cứu của Gaspar cũng đã phát hiện ra một khoảng trống lớn nằm giữa Vành đai Swift và Vành đai Cổng. Điều đặc biệt là, các nghiên cứu trước đây của ngôi sao Fomalhaut đã không phát hiện ra vật thể nào nằm giữa hai vành đai này. Khoảng trống lớn này có thể là tín hiệu của một hành tinh khổng lồ đã bị hút vào ngôi sao và phá hủy hoặc rời khỏi hệ thống của nó. Điều này đưa ra nhiều câu hỏi về quá trình hình thành và phát triển của hệ thống Fomalhaut và vũ trụ nói chung Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn về khoảng trống này và xác định các nguyên nhân gây ra nó. Phát hiện của nhóm nghiên cứu về ba vành đai và khoảng trống đầy thú vị này sẽ đóng góp quan trọng vào việc hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của hệ mặt trời và các hệ sao khác. Chúng ta hy vọng rằng những phát hiện này sẽ mở ra thêm cánh cửa cho các cuộc nghiên cứu tương tự trong tương lai, giúp chúng ta hiểu được thêm về vũ trụ đầy bí ẩn và hấp dẫn này.

