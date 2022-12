Kinh ngạc độc chiêu “tàng hình” siêu đẳng của ếch thủy tinh

Họ phát hiện rằng khi ngủ, ếch thủy tinh chuyển gần 89% tế bào hồng cầu từ máu vào gan, khiến da và mô cơ của chúng trong suốt hơn 2-3 lần. Khi đó, gan của chúng tăng gấp đôi kích thước. Khi ếch thủy tinh muốn hoạt động trở lại để săn mồi hoặc giao phối, nó sẽ giải phóng các tế bào hồng cầu trở lại vòng tuần hoàn và kích thước gan lại co lại như bình thường. Đây chính là bí quyết "tàng hình" của ếch thủy tinh. Ở đa số động vật có xương sống, việc dồn tế bào hồng cầu lại như vậy có thể khiến những cục máu đông nguy hiểm hình thành trong mạch máu. Tuy nhiên, điều này không xảy ra với ếch thủy tinh. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu lý do và hy vọng đáp án sẽ giúp phát triển thuốc ngăn ngừa máu đông cho người. Ếch thủy tinh được phát hiện vào năm 2017 bởi 1 một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế tại ba địa điểm có độ cao từ 300 - 350 m, thuộc vùng đồng bằng Amazon ở Ecuador. Ếch thủy tinh có tên khoa học là Hyalinobatrachium yaku (H.yaku). Việc phân biệt các loài ếch trong chi Hyalinobatrachium là một thách thức lớn do chúng khá tương đồng về mặt thể chất. Trong trường hợp của H.yaku, tiếng kêu đặc biệt và những chấm màu xanh đậm trên đầu của nó giúp các nhà nghiên cứu biết đây là một loài mới. Phân tích di truyền xác nhận H.yaku có quan hệ họ hàng gần nhất với H. Pellucidum, một loài ếch thuỷ tinh xuất hiện ở Ecuador và Peru. Chiều dài cơ thể của ếch H.yaku khoảng 21 mm, trong đó phần đầu chiếm 37%. Những con ếch trưởng thành có màu xanh lục hoặc xanh hơi vàng với các đốm màu vàng. Phần lưng của chúng hiện rõ vô số chấm nhỏ màu xanh đậm. Đây là đặc điểm hiếm có của loài ếch này. Hai vị trí tìm thấy loài ếch H.yaku nằm cách khá xa nhau, khoảng 110 km. Điều này chỉ ra phạm vi sống của chúng có thể vượt xa địa điểm các mẫu vật được tìm thấy. H.yaku là loài ếch sống trên cây nên rất khó phát hiện. Theo nhóm nghiên cứu, nhiều loài ếch thủy tinh trong khu vực có khả năng vẫn chưa được phát hiện. Ngoài ra, hoạt động của con người có thể là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhóm động vật lưỡng cư này. Những kế hoạch liên bang ở Ecuador nhằm mở rộng hoạt động khai thác dầu đang làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của ếch. >>>Xem thêm video: Bật cười với những khoảnh khắc hài hước của động vật. Nguồn: Kienthucnet.

